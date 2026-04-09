Μια συγκινητική διάσωση σημειώθηκε στον Προφήτη Ηλία Λαμίας μέσα στην Μεγάλη Εβδομάδα, αναδεικνύοντας την αξία της έγκαιρης ανθρώπινης παρέμβασης και της προσήλωσης στο καθήκον.

Κατά τη διάρκεια προγραμματισμένου ελέγχου στις υδατοδεξαμενές της περιοχής, όπως αναφέρει το lamianow.gr, δύο άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λαμίας εντόπισαν κάτι απρόσμενο. Πλησιάζοντας, διαπίστωσαν πως μια μικρή αλεπού είχε εγκλωβιστεί μέσα στη δεξαμενή, προσπαθώντας απεγνωσμένα να παραμείνει στην επιφάνεια του νερού.

Χωρίς καθυστέρηση, οι πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν και κάλεσαν σε συνδρομή ακόμη δύο συναδέλφους τους από την ίδια υπηρεσία. Με τη χρήση κατάλληλων μέσων και συντονισμένων ενεργειών, κατάφεραν να απεγκλωβίσουν το άτυχο ζώο.

Η επιχείρηση διάσωσης ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, ενώ η αλεπού αφέθηκε ελεύθερη στο φυσικό της περιβάλλον, σώα και ασφαλής. Το περιστατικό υπενθυμίζει τη σημασία της επαγρύπνησης και της ανθρωπιάς, ακόμη και στις πιο απρόσμενες στιγμές.