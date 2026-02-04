Αλεπούδες έχουν αρχίσει να εμφανίζονται στην Αθήνα σε πυκνοκατοικημένες περιοχές της πρωτεύουσας, σηματοδοτώντας μια αξιοσημείωτη αλλαγή στη συμπεριφορά της άγριας ζωής και προκαλώντας έντονη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το αν οι κάτοικοι πρέπει να τις ταΐζουν.

Οι παρατηρήσεις δεν περιορίζονται πλέον σε αγροτικές ή ημιαστικές περιοχές, αλλά καταγράφονται στο κέντρο της ελληνικής πρωτεύουσας. Κάτοικοι έχουν εντοπίσει αλεπούδες σε πυλωτές πολυκατοικιών, αυλές και δημόσιους χώρους σε συνοικίες όπως η Νέα Σμύρνη, το Κολωνάκι, η Καισαριανή, τα Πετράλωνα, ο Άγιος Δημήτριος και κοντά στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Σε πρόσφατο περιστατικό, μία αλεπού φέρεται να εισήλθε στην ευρύτερη περιοχή του Μεγάρου Μαξίμου πριν διαφύγει.

Συγκεκριμένα στη Νέα Σμύρνη, κάτοικοι είδαν μια αλεπού να κάθεται ήρεμα σε μία πυλωτή, που μάλλον έψανχνε να βρει τροφή. Παρόμοια περιστατικά έχουν αναφερθεί σε πολλές περιοχές.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι αλεπούδες παραμένουν ευάλωτες στις καιρικές συνθήκες. Όπως και άλλα ζώα, υποφέρουν από πείνα και ψύχος, ιδιαίτερα σε αστικά περιβάλλοντα όπου οι φυσικές πηγές τροφής είναι περιορισμένες. Μέχρι πρόσφατα, η παρουσία τους ήταν σπάνια και τα ζώα απέφευγαν τη μακρά ανθρώπινη επαφή.

Ανησυχία και διαδικτυακή αντιπαράθεση

Με την αύξηση των εμφανίσεων, εντείνεται η ανησυχία των κατοίκων για πιθανές επιθέσεις, κυρίως όταν οι αλεπούδες πλησιάζουν ανθρώπους που κρατούν φαγητό. Το ζήτημα έχει προκαλέσει έντονη διαδικτυακή αντιπαράθεση σχετικά με το αν είναι σωστό να τις ταΐζει κανείς.

Μία πλευρά τάσσεται κατά της σίτισης των άγριων ζώων, υποστηρίζοντας ότι η παροχή τροφής μπορεί να τα κάνει εξαρτημένα από τον άνθρωπο, να αυξήσει τον κίνδυνο ατυχημάτων και να τα ενθαρρύνει να εισέρχονται βαθύτερα σε κατοικημένες περιοχές.

Οι υποστηρικτές αυτής της άποψης καλούν τους κατοίκους να ασφαλίζουν τους κάδους απορριμμάτων, να μην αφήνουν υπολείμματα τροφών εκτεθειμένα και να διατηρούν ασφαλή απόσταση χωρίς να επιχειρούν να πλησιάσουν ή να παγιδεύσουν τα ζώα.

Άλλοι, αντίθετα, θεωρούν ότι οι κάτοικοι πρέπει να προσφέρουν τροφή στις αλεπούδες, επικαλούμενοι τις χαμηλές θερμοκρασίες και την έλλειψη τροφής. Υπογραμμίζουν ότι τα ζώα χρειάζονται βοήθεια για να επιβιώσουν και να θρέψουν τα μικρά τους, συγκρίνοντας την πράξη αυτή με τη σίτιση όπως γίνεται με τις αδέσποτες γάτες.

Τέλος, οι αρμόδιες αρχές και οι φιλοζωικές οργανώσεις παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου, προκειμένου να αξιολογήσουν την προσαρμογή των άγριων ζώων στο αστικό περιβάλλον και τις επιπτώσεις για την δημόσια ασφάλεια και την υγεία.

Πηγή: Greek City Times