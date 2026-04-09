Το Πάσχα και ειδικότερα ο εορτασμός της Ανάστασης είναι μια περίοδος ιδιαίτερου προβληματισμού για τους κηδεμόνες των σκύλων εξαιτίας του εθίμου των βεγγαλικών, που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό αρκετά ζώα συντροφιάς, ενώ οι κίνδυνοι για τα αδέσποτα είναι ακόμη μεγαλύτεροι.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, συμπτώματα όπως η έντονη σιελόρροια, ο τρόμος (τρέμουλο), η ταχύπνοια, η ταχυκαρδία, ο εμετός, η διάρροια και συμπεριφορές όπως το μάζεμα της ουράς, το κατέβασμα των αυτιών, η αυξημένη κινητικότητα, το κρύψιμο, η προσπάθεια διαφυγής και ο αυτοτραυματισμός περιγράφονται σε σκύλους κατά τη διάρκεια κάποιου έντονο ηχητικού ερεθίσματος. Το σύνολο των συμπτωμάτων αυτών συχνά περιγράφεται και ως «κροτοφοβία», όρος ο οποίος όμως δεν περιγράφει πάντα τα αίτια του προβλήματος.

Η οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος απαιτεί τη διάγνωση των αιτιών του. Γενικά, αυτό που θέλουμε να επιτύχουμε, είναι να μάθουμε στο σκύλο μας να νιώθει άνετα με τους ήχους του περιβάλλοντος του και όχι απλά να διαχειριστούμε τη συγκεκριμένη περίσταση, διότι αυτή η ευαισθησία του σκύλου μας -κυρίως- έχει επιπτώσεις τόσο στην ευζωία του, όσο και στην ποιότητα ζωής του.

Πώς θα προστατέψετε το κατοικίδιο σας από την φοβία του

Επειδή ωστόσο ο χρόνος δεν επαρκεί για να μάθουμε στο κατοικίδιό μας μας να είναι ήρεμος, θα πρέπει να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε το βράδυ της Ανάστασης με τα πυροτεχνήματα και τα βεγγαλικά να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο επώδυνο για το σκύλο μας.

Μερικές από τις συμβουλές που δίνουν οι κτηνίατροι για τους κηδεμόνες κροτοφοβικών ζώων, είναι: