Μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Μ. Πέμπτης (9/4) στην περιοχή των Σαγεΐκων στη Δυτική Αχαΐα, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, κατά τη διάρκεια των εκτεταμένων ελέγχων που διενεργήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές, συνελήφθησαν συνολικά έντεκα άτομα. Οι συλλήψεις έγιναν σε διαφορετικά σημεία της περιοχής, στο πλαίσιο συντονισμένων ενεργειών των αστυνομικών δυνάμεων.

Από την έρευνα προέκυψε ότι οι συλληφθέντες φέρονται να εμπλέκονται σε υποθέσεις ρευματοκλοπής. Όπως διαπιστώθηκε, είχαν πραγματοποιήσει παράνομες συνδέσεις με το δίκτυο ηλεκτροδότησης, προκαλώντας σημαντικές απώλειες ενέργειας.

Οι έλεγχοι εντάσσονται σε ευρύτερη επιχείρηση της αστυνομίας για την ενίσχυση της ασφάλειας και την καταπολέμηση της παραβατικότητας στη Δυτική Αχαΐα, με στόχο τη διασφάλιση της νομιμότητας και την προστασία των πολιτών.