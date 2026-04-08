Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Λακωνίας το απόγευμα της Μεγάλης Τετάρτης (8/4), ύστερα από σοβαρό περιστατικό φωτιάς που ξέσπασε στην περιοχή του Πάρνωνα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, στην περιοχή πνέουν ισχυροί δυτικοί άνεμοι, γεγονός που δυσχεραίνει την επιχείρηση κατάσβεσης. Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 18:30. Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής από τρεις νομούς – Αρκαδίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας – καθώς και τουλάχιστον δύο ομάδες ΕΜΟΔΕ (δασοκομάντος). Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για να περιορίσουν το μέτωπο πριν πέσει η νύχτα.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η φωτιά καίει σε δασική έκταση κοντά στο χωριό Βαρβίτσα, στις Καρυές Λακωνίας, στον Πάρνωνα. Οι φλόγες έχουν εξαπλωθεί σε πλαγιά του βουνού, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα δύσκολο μέτωπο για τις επίγειες δυνάμεις.

Η κινητοποίηση των αρχών είναι μεγάλη, καθώς πρόκειται για περιοχή με πυκνή βλάστηση και δύσβατο έδαφος, όπου οι ισχυροί άνεμοι εντείνουν τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων.