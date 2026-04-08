Εκρηκτική άνοδο καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, μετά την εκεχειρία στη Μέση Ανατολή που οδηγεί και σε «βουτιά» τις τιμές του πετρελαίου. Η αγορά επανέρχεται στα προ πολέμου επίπεδα.

Άλμα σημειώνουν και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, στον απόηχο της επίτευξης εκεχειρίας δύο εβδομάδων, ανοίγοντας τον δρόμο για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό των πολεμικών συγκρούσεων.

Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρίσκονται οι τραπεζικές μετοχές.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:15, διαμορφώνεται στις 2.274,25 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 6,04%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.279,70 μονάδες (+6,29%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 316,15 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 6,41%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 3,30%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (+11,94%), της Alpha Bank (+10,86%), της Πειραιώς (+10,22%), της Eurobank (+9,89%) και της Εθνικής (+9,44%).

Αντιθέτως πτώση καταγράφουν οι μετοχές των ΕΛΠΕ 9-1,3650 και της Motor Oil (-0,92%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η CrediaBank διακινώντας 16.343.717 και 12.641.198 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Alpha Bank με 61,15 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 51,41 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 111 μετοχές, 11 πτωτικά και 5 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Mermeren (+13,21%) και CrediaBank (+12,77%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) (-14,06%) και Λεβεντέρης(κ) (-4,11%).