Απρόσμενη εξέλιξη προέκυψε στο στρατόπεδο της Ραντνίσκι, καθώς ο Τάκης Λεμονής απομακρύνθηκε από την τεχνική ηγεσία του συλλόγου, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η «Mozzart Sport».

Η απόφαση της διοίκησης ήρθε παρά το γεγονός ότι είχε προηγηθεί ένα θετικό αγωνιστικό διάστημα, στο οποίο η ομάδα παρουσίασε σημάδια βελτίωσης.

Ωστόσο, η πρόσφατη πτώση στην απόδοση και η επιστροφή στη ζώνη του υποβιβασμού φαίνεται πως έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην αλλαγή προπονητή.

Šok u Nišu: Takis Lemonis nije više trener Radničkog https://t.co/MtAX3XgAEO — Mozzart Sport (@MozzartSport) April 7, 2026

Η αποχώρηση του έμπειρου τεχνικού, που στο παρελθόν έχει καθίσει και στον πάγκο του Ολυμπιακού, αποτελεί την τρίτη αλλαγή προπονητή για τη Ραντνίσκι μέσα στη φετινή σεζόν, γεγονός που αποτυπώνει την αστάθεια που χαρακτηρίζει την πορεία της ομάδας.

Ο 66χρονος προπονητής είχε αναλάβει τα καθήκοντά του τον περασμένο Δεκέμβριο, καταγράφοντας συνολικά 11 αγώνες στον πάγκο της ομάδας, με απολογισμό πέντε νίκες, δύο ισοπαλίες και τέσσερις ήττες.