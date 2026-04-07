Ο τεράστιος Νάντο Ντε Κολό σε συνέντευξή του στο BeBasket, αποκάλυψε ότι η φετινή σεζόν θα σημάνει το τέλος της σπουδαίας καριέρας του στο μπάσκετ.

🗣️ Nando De Colo l’a officialisé à notre micro : il prendra sa retraite à l’issue de la saison 2025-2026 ! 💬 “Je pense que c’est le bon moment pour passer à autre chose”, explique-t-il longuement 🥹. 🗞️ Le grand entretien avec Nando De Colo : https://t.co/kQ9OAdoYyl pic.twitter.com/zY3FF2ifKH — BeBasket (@Be_BasketFr) April 7, 2026

Ο Ντε Κολό θα ρίξει τίτλους τέλους σε μία καριέρα 20 ετών, έχοντας φορέσει τις φανέλες των Σολέ, Βαλένθια, Σαν Αντόνιο Σπερς, Τορόντο Ράπτορς, ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Φενέρμπαχτσε και Βιλερμπάν.

Στο ενεργητικό του καταγράφει δύο τίτλους EuroLeague, το 2016 και το 2019, και στις δύο περιπτώσεις με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Ξεχωριστή στιγμή της καριέρας του ήταν το 2016, όταν αναδείχθηκε MVP τόσο της διοργάνωσης όσο και του Final Four.

Τη φετινή σεζόν με τη φανέλα της Φενέρμπαχτσε μετράει 10.9 πόντους και 2.3 ασίστ σε 12 ματς της Euroleague.