Η επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής θα συνεδριάσει εκ νέου τη Δευτέρα του Θωμά, 20 Απριλίου 2026, σύμφωνα με κοινοβουλευτική πηγή, με αντικείμενο την απόφαση για το αν θα εισηγηθεί την άρση ή μη της ασυλίας των βουλευτών της ΝΔ Χαράλαμπου Αθανασίου (Λέσβου) και Τάσου Χατζηβασιλείου (Σερρών).

Τα ονόματα των κ.κ. Αθανασίου και Χατζηβασιλείου φέρονται να περιλαμβάνονται σε νέα δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία αναμένεται να διαβιβαστεί σύντομα στη Βουλή.

Η τελική απόφαση για την άρση ασυλίας των δύο θα ληφθεί από την ολομέλεια της Βουλής, σε ημερομηνία που θα καθοριστεί από τη Διάσκεψη των Προέδρων.

Σύμφωνα με την ίδια κοινοβουλευτική πηγή, καταβάλλεται προσπάθεια ώστε η συνεδρίαση της ολομέλειας να συμπεριλάβει τόσο τη γνωμοδότηση της επιτροπής Δεοντολογίας για τους δύο όσο και τη σημερινή γνώμη της επιτροπής για τους έντεκα.

Τέλος, σημειώνεται ότι ο κ. Αθανασίου, μέλος της επιτροπής Δεοντολογίας, δεν συμμετείχε στη σημερινή συνεδρίαση και αντικαταστάθηκε από τη βουλευτή της ΝΔ Ιωάννα Λυτρίβη.