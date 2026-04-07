Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί ηλεκτρονικό μήνυμα που παρουσιάζεται ψευδώς ως ενημέρωση για «ληξιπρόθεσμη απαίτηση» από τη ΔΕΗ Α.Ε.. Το email αποστέλλεται από άγνωστη ηλεκτρονική διεύθυνση και επικαλείται δικηγορικό γραφείο, επιχειρώντας να προκαλέσει αίσθημα πίεσης, φόβου και επείγοντος στους παραλήπτες.

Στο μήνυμα αναφέρεται ότι δήθεν έχει ανατεθεί στο συγκεκριμένο δικηγορικό γραφείο η υπόθεση ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων που προκύπτουν από ανεξόφλητους λογαριασμούς κατανάλωσης ρεύματος, βάσει της «Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας» που ο παραλήπτης έχει συνάψει με τη ΔΕΗ Α.Ε.

Το κείμενο του email υποστηρίζει ότι έχουν προηγηθεί ανεπιτυχείς τηλεφωνικές προσπάθειες επικοινωνίας και καλεί τον παραλήπτη να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 2107547401, «προκειμένου να αποφευχθεί η λήψη περαιτέρω νομικών μέτρων από τη ΔΕΗ». Το μήνυμα φέρει την υπογραφή «Μ. Π. Β., Δικηγόρος, Διεύθυνση Εξωδικαστικού Συμβιβασμού».

Στο τέλος του μηνύματος υπάρχει η επισήμανση: «Παρακαλούμε σημειώσατε ότι η συγκεκριμένη ηλεκτρονική διεύθυνση δεν παρακολουθείται και, συνεπώς, οποιαδήποτε απάντηση σε αυτό το email δεν είναι δυνατόν να εξεταστεί».

Οι παραλήπτες τέτοιων μηνυμάτων καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην προχωρούν σε καμία ενέργεια πριν επιβεβαιώσουν την εγκυρότητα της επικοινωνίας μέσω των επίσημων καναλιών της ΔΕΗ Α.Ε..