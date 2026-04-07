Ανάμεσα στο πολύβουο πλήθος της Ερμού, ένας ήχος καταφέρνει να σταματά τον χρόνο. Είναι ο νοσταλγικός ήχος της λατέρνας του Σπύρου Ταραπόσου, του πιο εμβληματικού μουσικού δρόμου της Αθήνας, που εδώ και δεκαετίες γεμίζει το κέντρο της πόλης με μελωδίες και συναισθήματα.

Με το γαρύφαλλο στο αυτί και το σύνθημα «Φτώχεια, λατέρνα, φιλότιμο και πολύτεκνος», ο κ. Σπύρος ταξιδεύει τους περαστικούς σε μια άλλη εποχή. Οι ήχοι του Μάνου Χατζιδάκι και του Μίκη Θεοδωράκη πλημμυρίζουν τον πεζόδρομο, ξυπνώντας μνήμες από τις παλιές αθηναϊκές καντάδες.

Η ιστορία του είναι άρρηκτα δεμένη με τη λατέρνα. Την τέχνη την έμαθε δίπλα στον Μακεδόνα παππού του, από τον οποίο κληρονόμησε μια βαριά λατέρνα, κατασκευασμένη τη δεκαετία του ’40. Από τότε, το ίδιο αυτό όργανο τον συνοδεύει παντού – σε πανηγύρια, γιορτές, γάμους και βαπτίσεις – σε εποχές όπου το αυθεντικό στοιχείο ήταν κομμάτι της καθημερινότητας.

26 χρόνια στην Ερμού

Μιλώντας στο Orange Press Agency, ο κ. Σπύρος μοιράστηκε τις σκέψεις του για τα 26 χρόνια που βρίσκεται στο ίδιο σημείο της Ερμού. «Καλημέρα και χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο! Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση. Εδώ είμαι 26 χρόνια στο ίδιο μέρος. Εντάξει, κάθε μέρα κάτι διαφορετικό θα δω. Αυτές τις ημέρες έχει λίγο περισσότερο κόσμο λόγω των εορτών. Επειδή μεγάλωσα με τη λατέρνα, την έχω αγαπήσει τόσο πολύ που δεν περιγράφεται».

Όπως εξηγεί, η λατέρνα του είναι ρυθμισμένη να παίζει μουσικές που γράφτηκαν ειδικά για το όργανο αυτό – συνθέσεις του Χατζιδάκι, αλλά και εμβληματικά έργα του Θεοδωράκη. Παρά τα χρόνια στον δρόμο, η χαρά του παραμένει ίδια κάθε φορά που κάποιος περαστικός κοντοστέκεται για να του πει ένα απλό «μπράβο».

Μήνυμα αισιοδοξίας και αγάπης

Κλείνοντας, ο «άνθρωπος με τη λατέρνα» έστειλε τη δική του πασχαλινή ευχή: «Θέλω σε όλο τον κόσμο μέσα από την καρδιά μου ειρήνη, αγάπη και υγεία. Να ’στε καλά!»