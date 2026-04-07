Από τα γραφικά καλντερίμια των νησιών του Αιγαίου έως τα εντυπωσιακά βράχια των Μετεώρων και τις φιλαρμονικές μπάντες της Κέρκυρας, το ελληνικό Πάσχα εξακολουθεί να αποτελεί μια έντονα βιωματική εμπειρία, όπου συνυπάρχουν η πίστη, η παράδοση και το ταξίδι.

Και φέτος, πολλοί Έλληνες ετοιμάζονται να εγκαταλείψουν τα αστικά κέντρα, αναζητώντας προορισμούς όπου η Μεγάλη Εβδομάδα διατηρεί την αυθεντικότητά της και η Ανάσταση αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Πόσο θα κοστίσει φέτος το Πάσχα στο νησί;

Ακτοπλοϊκά για 4 άτομα (μετ’ επιστροφής):

Κέρκυρα: 324 €

Με ΙΧ (Ηγουμενίτσα – Κέρκυρα): 82 €

Διόδια – καύσιμα: 242 €

📌 Πληρότητα: έως 85%

Χίος: 196 €

📌 Πληρότητα: 75% – 80%

Σύρος: 186 €

📌 Πληρότητα: 75%

Σπέτσες:

200 € από Πειραιά ή 112 € από Κώστα (διόδια – καύσιμα – θαλάσσιο ταξί)

📌 Πληρότητα: 70% – 75%

Οι οδικοί προορισμοί… έχουν την τιμητική τους φέτος (διόδια – καύσιμα)

📍 ΑΘΗΝΑ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΑΘΗΝΑ: 106€

Έχει ανοίξει το 50% των ξενοδοχείων

📌 Πληρότητα: 75%

Από 120€ – 140€ / διανυκτέρευση για 4 άτομα (με πρωινό)

📍 ΑΘΗΝΑ – ΠΗΛΙΟ – ΑΘΗΝΑ: 160€

📌 Πληρότητα: 70%

Από 130€ / διανυκτέρευση για 4 άτομα (με πρωινό)

📍 ΑΘΗΝΑ – ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ – ΑΘΗΝΑ: 128€

📌 Πληρότητα: 80%

Από 135€ / διανυκτέρευση για 4 άτομα