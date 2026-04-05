Ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ κοντράρονται στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για την πρεμιέρα των playoffs της Super League, σε ένα παιχνίδι με φόντο την κορυφή της βαθμολογίας.

Το γήπεδο θα είναι κατάμεστο, καθώς έχει ήδη ανακοινωθεί sold out από την ΠΑΕ Ολυμπιακός, δημιουργώντας ιδανικό κλίμα για το μεγάλο ντέρμπι.

Ο Ντάνιελ Ποντένσε, μέσω story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, κάλεσε τους φιλάθλους να δώσουν δυναμικό παρών και να ενισχύσουν την ομάδα, γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Κάντε όσο περισσότερο θόρυβο μπορείτε», συνοδεύοντας την ανάρτησή του με το ποστάρισμα του sold out.