Ο Ολυμπιακός μπαίνει στα playoffs στο -2 από την κορυφή, γνωρίζοντας ότι μια νίκη απέναντι στην ΑΕΚ μπορεί να αλλάξει άμεσα τις ισορροπίες και να τον φέρει στην πρώτη θέση. Παράλληλα, το συγκεκριμένο παιχνίδι αποκτά ιδιαίτερη σημασία τόσο βαθμολογικά όσο και ψυχολογικά, καθώς μπορεί να επηρεάσει τη συνέχεια της μάχης του τίτλου.

Αγωνιστικά, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν δημιουργήσει θετική παράδοση απέναντι στην ΑΕΚ στο Φάληρο τα τελευταία χρόνια, με συνεχόμενες νίκες και ιδιαίτερα υψηλή αποτελεσματικότητα στα μεταξύ τους παιχνίδια στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», γεγονός που ενισχύει την αυτοπεποίθησή τους ενόψει της αναμέτρησης.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού

Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Ντάνι Γκαρθία, Έσε, Μαρτίνς, Ποντένσε, Ταρέμι, Ελ Κααμπί.