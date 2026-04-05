Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την ΑΕΚ στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής των playoffs της Super League.

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν τη νίκη για να προσπεράσουν την ΑΕΚ και να βρεθούν μόνοι πρώτοι στη βαθμολογία. Η Ένωση βρίσκεται στην κορυφή με 60 βαθμούς, με τον Ολυμπιακό να ακολουθεί στους 58 και τον ΠΑΟΚ στους 57.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ άφησε εκτός αποστολής τους Αντρέ Λουίς και Φρανσίσκο Ορτέγκα.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού

Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Ντάνι Γκαρθία, Έσε, Μαρτίνς, Ποντένσε, Ταρέμι, Ελ Κααμπί.

Στον πάγκο: Πασχαλάκης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Σιπιόνι, Κλέιτον, Κοστίνια, Βέζο, Τσικίνιο, Λιατσικούρας, Μουζακίτης, Γιαζίτσι