Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να απευθύνει το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας τηλεοπτικό μήνυμα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου, το τηλεοπτικό μήνυμα του πρωθυπουργού θα μεταδοθεί αύριο το πρωί. Στη συνέχεια, στις 13:00, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την κατάσταση στην ελληνική αγορά, λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Στο κυριακάτικο μήνυμά του ο πρωθυπουργός επανέφερε το αφήγημα περί μάχης με το «βαθύ κράτος» και αποφεύγοντας να σχολιάσει τις δικογραφίες που αφορούν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.

«Ύστερα από επτά χρόνια διακυβέρνησης, το πιο εύκολο θα ήταν να μιλάμε μόνο για κατακτήσεις. Όμως, η αληθινή ευθύνη κρίνεται στις στιγμές που αναμετριόμαστε με τις διαχρονικές και διακομματικές παθογένειες του τόπου, όπως και με τις δικές μας αστοχίες. Δύο στοιχεία που συναντήθηκαν, δυστυχώς, στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μιλώ, μάλιστα, σε χρόνο αόριστο, καθώς όσα απασχολούν την επικαιρότητα, τώρα, έχουν, ήδη ξεπεραστεί μετά την απορρόφηση του άρρωστου αυτού οργανισμού από την ΑΑΔΕ», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσπερνώντας τεχνηέντως τις δικογραφίες με τα «γαλάζια» στελέχη.

Και συνέχισε: «Σήμερα, για παράδειγμα, οι αποζημιώσεις καθορίζονται ψηφιακά χωρίς να μεσολαβεί ανθρώπινη παρέμβαση. Ενώ οι σχετικές μετρήσεις δεν γίνονται, πια, από παράγοντες επιρρεπείς σε πιέσεις. Αλλά από δορυφόρους οι οποίοι ελέγχουν τις καλλιέργειες και από σύγχρονα μέσα που καταμετρούν το ζωικό κεφάλαιο».

Ο πρωθυπουργός κατέληξε ότι «τα διδάγματα, ωστόσο, από αυτήν την αρνητική εμπειρία παραμένουν. Όχι μόνο για την πιο αποτελεσματική και πιο δίκαιη στήριξη των αγροτών μας. Αλλά και ως νέα αφετηρία για μία δυναμικότερη αντιπαράθεση της Πολιτείας με το “Βαθύ Κράτος”. Γι’ αυτά, όμως, θα τοποθετηθώ πολύ αναλυτικότερα αύριο».