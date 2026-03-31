Ανατροπή στην υπόθεση δηλητηρίασης μητέρας και κόρης στην Ιταλία φέρνουν τα νέα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Οι ραγδαίες εξελίξεις αφορούν τον θάνατο της 15χρονης Σάρα Ντι Βίτα και της 50χρονης μητέρας της, Αντονέλα Ντι Τζέλσι, οι οποίες πέθαναν λίγες ημέρες μετά τα Χριστούγεννα στο νοσοκομείο Cardarelli του Καμπομπάσο, έπειτα από αρχικές εκτιμήσεις ότι επρόκειτο για τροφική δηλητηρίαση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν της οικογένειας κατέληξε σε τραγωδία. Το μενού περιλάμβανε μανιτάρια, ψάρια και θαλασσινά – ανάμεσά τους μύδια – παραδοσιακά πιάτα της περιοχής. Η οικογένεια τα κατανάλωσε στις 23 Δεκεμβρίου, ωστόσο λίγες ημέρες αργότερα μητέρα και κόρη παρουσίασαν σοβαρά συμπτώματα και τελικά κατέληξαν.

Νέα δικογραφία για προμελετημένη ανθρωποκτονία

Όπως αποκαλύπτει η Corriere della Sera, οι εισαγγελικές Αρχές σχημάτισαν νέα δικογραφία για προμελετημένη διπλή ανθρωποκτονία κατά αγνώστων. Οι εργαστηριακές εξετάσεις αίματος, που έγιναν τόσο στην Ιταλία όσο και στο εξωτερικό, εντόπισαν ίχνη ρικίνης, ουσίας εξαιρετικά τοξικής. Οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον στο ενδεχόμενο μητέρα και κόρη να δηλητηριάστηκαν μέσα στο σπίτι τους στην Πιετρακατέλα, χωρίς να έχει ακόμη διευκρινιστεί ποιος και με ποιον τρόπο χορήγησε τη θανατηφόρα ουσία.

Οι αρχές συνεχίζουν εντατικά τις έρευνες για να ανασυνθέσουν τα γεγονότα και να εντοπίσουν ευθύνες. Παράλληλα, νέες αναλύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη για την ενίσχυση των αποδεικτικών στοιχείων. Η νεκροψία που πραγματοποιήθηκε στις 31 Δεκεμβρίου δεν είχε αρχικά δώσει σαφείς απαντήσεις.

Οι εργαστηριακοί έλεγχοι έγιναν όχι μόνο στην Ιταλία αλλά και στην Ελβετία, ενώ οι έρευνες επεκτάθηκαν έως και τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον εντοπισμό παρόμοιων περιστατικών δηλητηρίασης.

Μητέρα και κόρη κατέληξαν με διαφορά λίγων ωρών

Μεταξύ 24 και 26 Δεκεμβρίου, η Αντονέλα Ντι Τζέλσι και η κόρη της είχαν επισκεφθεί επανειλημμένα το τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου στο Καμπομπάσο, παρουσιάζοντας σοβαρά συμπτώματα. Αρχικά έλαβαν εξιτήριο, όμως στη συνέχεια εισήχθησαν για νοσηλεία, πριν καταλήξουν με διαφορά λίγων ωρών.

Την ίδια περίοδο νοσηλεύτηκε και ο σύζυγος της γυναίκας, Τζιάνι, ο οποίος ανάρρωσε. Αντίθετα, η μεγαλύτερη κόρη της οικογένειας δεν είχε παρευρεθεί στο γεύμα και δεν εμφάνισε κανένα σύμπτωμα.

Στις 29 Δεκεμβρίου, η Εισαγγελία είχε καταχωρήσει στο μητρώο υπόπτων πέντε γιατρούς με κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, πρόκληση σωματικών βλαβών και αμέλεια κατά την παροχή ιατρικών υπηρεσιών, σχετικά με τη διαχείριση των πρώτων περιστατικών στο νοσοκομείο.

Η ρικίνη στο επίκεντρο των ερευνών

Η υπόθεση επαναξιολογείται μετά τον εντοπισμό της ρικίνης, μιας ιδιαίτερα τοξικής ουσίας που προέρχεται από το φυτό ρίκινος. Η ουσία αυτή μπορεί να προκαλέσει σοβαρά συμπτώματα, όπως ναυτία, εμετό, διάρροια και αναπνευστική δυσχέρεια, ενώ σε προχωρημένο στάδιο ενδέχεται να οδηγήσει σε πολυοργανική ανεπάρκεια και θάνατο.

Οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί ο τρόπος χορήγησης της ουσίας και να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι. Η κατοικία της οικογένειας ερευνάται εξονυχιστικά, ενώ ο σύζυγος και η μεγαλύτερη κόρη έχουν μετακομίσει σε άλλη κατοικία.