«Σήμερα το απόγευμα είχα τηλεφωνική συνομιλία με τη Γάλλίδα ομόλογό μου Βοτρέν, με την οποία συμμεριζόμαστε την στρατηγική σημασία της αποστολής UNIFIL», υπογράμμισε ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο, σε ανάρτησή του στο «Χ».

«Το να πλήττονται οι αποστολές των Ηνωμένων Εθνών δεν μπορεί να γίνει ανεκτό και ούτε αποδεκτό, σε καμία περίπτωση. Οι ειρηνευτικές δυνάμεις βρίσκονται στον Λίβανο για να εγγυηθούν την ειρήνη», πρόσθεσε ο Κροζέτο.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του ιταλικού υπουργείου Άμυνας, «όποιος πλήττει κυανόκρανους δεν πλήττει μεμονωμένες στρατιωτικές αποστολές. Πλήττει τη διεθνή κοινότητα στο σύνολό της και τις αρχές που εγγυώνται την συνύπαρξη των κρατών».