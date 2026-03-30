Στην τελική ευθεία για μια ιστορική αποστολή βρίσκεται η NASA, καθώς διατηρεί ως βασικό στόχο την 1η Απριλίου για την εκτόξευση της αποστολής Artemis II, της πρώτης επανδρωμένης πτήσης προς τη Σελήνη μετά από περισσότερα από 50 χρόνια.

Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχουν τεχνικά ζητήματα που να απειλούν το χρονοδιάγραμμα, με τον μοναδικό παράγοντα αβεβαιότητας να εντοπίζεται στις καιρικές συνθήκες.

Το «παράθυρο» εκτόξευσης ανοίγει την Τετάρτη 1 Απριλίου στις 18:24 (τοπική ώρα ΗΠΑ) και διαρκεί δύο ώρες, ενώ έχουν ήδη προβλεφθεί εναλλακτικές ημερομηνίες έως τις 6 Απριλίου, σε περίπτωση που απαιτηθεί αναβολή.

Η αποστολή Artemis II και τα μέλη του πληρώματος

Το πλήρωμα αποτελείται από τον διοικητή Ριντ Γουάιζμαν, τον πιλότο Βίκτορ Γκλόβερ, την ειδικό αποστολής Κριστίνα Κοχ και τον αστροναύτη της Καναδικής Διαστημικής Υπηρεσίας Τζέρεμι Χάνσεν. Οι τέσσερις αστροναύτες έφτασαν στο Κένεντι την Παρασκευή 27 Μαρτίου και βρίσκονται σε καραντίνα πριν από την εκτόξευση, η οποία ξεκίνησε στις 18 Μαρτίου, ώστε να διασφαλιστεί η άριστη κατάσταση της υγείας τους.

Μια αποστολή γεμάτη «πρωτιές»

Η αποστολή διάρκειας περίπου δέκα ημερών θα στείλει το πλήρωμα σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη και πίσω στη Γη, δοκιμάζοντας τα συστήματα υποστήριξης ζωής και πλοήγησης του Orion με ανθρώπινο πλήρωμα για πρώτη φορά. Η Κριστίνα Κοχ θα γίνει η πρώτη γυναίκα που θα ταξιδέψει πέρα από τη χαμηλή τροχιά της Γης, ενώ ο Τζέρεμι Χάνσεν θα είναι ο πρώτος Καναδός που θα ταξιδέψει στο βαθύ διάστημα.

«Το σημαντικό είναι να γιορτάσουμε ότι ζούμε σε μια εποχή όπου κατανοούμε πως πρέπει να προχωρήσουμε όλοι μαζί, για να απαντήσουμε στο κάλεσμα της ανθρωπότητας για εξερεύνηση», δήλωσε η Κοχ σε συνέντευξη Τύπου στις 27 Μαρτίου. Ο Γκλόβερ, ο οποίος είχε ταξιδέψει προηγουμένως στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό με την αποστολή Crew-1 της SpaceX, τόνισε: «Αυτή η αποστολή αφορά περισσότερο το καθήκον και την ευθύνη, ώστε να παραδώσουμε τη σκυτάλη για την καμπάνια Artemis και τους υψηλούς της στόχους».