Η έγκριση από την Κνεσέτ ενός αμφιλεγόμενου νόμου που καθιστά τη θανατική ποινή κανόνα για τους Παλαιστίνιους καταδικασθέντες από στρατοδικεία για φονικές επιθέσεις, προκαλεί έντονες αντιδράσεις. Όπως προειδοποίησε η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (PACE), η απόφαση αυτή ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο το καθεστώς παρατηρητή του Ισραήλ στον οργανισμό.

Το Συμβούλιο της Ευρώπης, θεσμός που εποπτεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στην ήπειρο, διαθέτει Συνέλευση 612 βουλευτών από 46 κράτη-μέλη, καθώς και τρία κράτη παρατηρητές: τον Καναδά, το Ισραήλ και το Μεξικό.

Σε ανακοίνωσή της, η πρόεδρος της PACE Πέτρα Μπάιρ υπογράμμισε ότι η έγκριση του συγκεκριμένου νόμου «θέτει σε σοβαρό κίνδυνο το καθεστώς παρατηρητή του Ισραήλ» στη Συνέλευση. Όπως σημείωσε, η ψηφοφορία αυτή «αποστασιοποιεί το Ισραήλ από τις αξίες του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο απορρίπτει τη θανατική ποινή παντού και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες».

Η Μπάιρ εξέφρασε την ελπίδα ότι το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ θα απορρίψει τον νέο νόμο, επισημαίνοντας πως το ζήτημα αναμένεται να συζητηθεί στη σύνοδο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, που έχει προγραμματιστεί για τις 22 Απριλίου στο Στρασβούργο και θα είναι αφιερωμένη στην κατάργηση της θανατικής ποινής.

Ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης, Αλέν Μπερσέ, είχε ήδη καταδικάσει την ψήφιση του ισραηλινού νόμου, κάνοντας λόγο για «σοβαρή οπισθοδρόμηση».