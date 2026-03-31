Στο πλαίσιο της τακτικής ενημέρωσης διπλωματικών συντακτών, η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ, σε ερώτηση που δέχθηκε για την πρόσφατη έγκριση από το ισραηλινό κοινοβούλιο της θανατικής ποινής για Παλαιστίνιους που κρίνονται ένοχοι για αντιισραηλινές επιθέσεις, ανέφερε πως η Αθήνα σχετικά με τη συγκεκριμένη εξέλιξη αναμένει να ολοκληρωθούν οι σχετικές συζητήσεις στους κόλπους της ευρωπαϊκής οικογένειας.
“Γνωρίζω ότι διεξάγονται συζητήσεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έκδοση σχετικής ανακοίνωσης. Θα περιμένουμε για αυτό”, σημείωσε η Λάνα Ζωχιού, τονίζοντας παράλληλα πως ο Γιώργος Γεραπετρίτης βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τον Ισραηλινό ομόλογό του τόσο για την ασφαλή μεταφορά του Αγίου Φωτός όσο και για την ανησυχητική κατάσταση στον Λίβανο.
