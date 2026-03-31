Δημοφιλή
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
ΥΠΕΞ για Στενά Ορμούζ: «Η Ελλάδα δεν δέχεται καμία πίεση για συμμετοχή σε επιχειρήσεις»
Σε ετοιμότητα η Ελλάδα να συμβάλλει στις προσπάθειες όταν επέλθει ειρήνη
Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό: Η στρατηγική της κυβέρνησης απέναντι στην ακρίβεια
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προήδρευσε σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την κατάσταση στην ελληνική αγορά λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή ενόψει και των εορτών του Πάσχα.
ΥΠΕΞ για επιθέσεις κατά Χριστιανών στη Συρία: Απαιτείται περαιτέρω ενημέρωση, σαφήνεια και λογοδοσία
«Παρακολουθούμε με ιδιαίτερη ανησυχία την κατάσταση στην Αλ Σουκαϊλαμπίγια, μια πόλη με κατεξοχήν ελληνορθόδοξο πληθυσμό. Λαμβάνουμε υπόψη την ανακοίνωση της συριακής κυβέρνησης σχετικά με τη διερεύνηση των πρόσφατων περιστατικών βίας στην πόλη. Απαιτείται περαιτέρω ενημέρωση, σαφήνεια και, βεβαίως, λογοδοσία» τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών. Όπως επισημαίνει «στηρίζουμε την ανάγκη για μια χωρίς αποκλεισμούς πολιτική μετάβαση και […]
ΥΠΕΞ για Μ. Ανατολή: Η ελευθερία της ναυσιπλοΐας και η θαλάσσια ασφάλεια πρέπει να προστατευθούν
«Οι εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή απειλούν την περιφερειακή και την παγκόσμια ασφάλεια. Καλούμε όλα τα μέρη σε άμεση αποκλιμάκωση, επίδειξη της μέγιστης δυνατής αυτοσυγκράτησης, την προστασία των αμάχων και τον καθολικό σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου» υπογράμμισε σε δήλωσή της […]
Μέγαρο Μαξίμου: Σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό για την ακρίβεια και το «πασχαλινό τραπέζι»
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κυβερνητική κινητοποίηση για τη συγκράτηση των τιμών, με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να συγκαλεί σύσκεψη σήμερα στις 12:00 το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο της συνάντησης με την ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και τη νέα ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου και Εποπτείας της Αγοράς, βρίσκεται η διαμόρφωση των τιμών ενόψει του […]