Την ανησυχία του εξέφρασε το υπουργείο Εξωτερικών για την διάχυση της πολεμικής σύρραξης στον Λίβανο καλώντας σε αποκλιμάκωση και σε σεβασμό του Διεθνούς Δικαιου.

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε πως η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό του Λιβάνου ενώ επανέλαβε πως η χώρα μας υποστηρίζει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του κράτους του Λιβάνου.

Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ σχετικά με την έκρυθμη κατάσταση στην περιοχή του Λιβάνου:

“Ο Λίβανος έχει εξελιχθεί σε ένα παράλληλο πολεμικό μέτωπο, το πλέον απτό παράδειγμα διάχυσης της πολεμικής σύρραξης στην Μέση Ανατολή.

Εκφράζουμε την ανησυχία μας για την κλιμάκωση των εχθροπραξιών στον Λίβανο και τις σοβαρές επιπτώσεις τους στους αμάχους, στις οποίες περιλαμβάνονται απώλειες ζωών και μεγάλης κλίμακας εκτοπισμοί. Καλούμε σε άμεση αποκλιμάκωση, στην προστασία των αμάχων και το σεβασμό του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό του Λιβάνου και υποστηρίζει πλήρως την κυριαρχία και την εδαφική του ακεραιότητα. Επαναλαμβάνουμε την έκκλησή του προς όλα τα μέρη για σεβασμό και εφαρμογή των όρων της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός της 27ης Νοεμβρίου 2024 και για πλήρη εφαρμογή της απόφασης 1701 του ΣΑΗΕ.

Εκφράζουμε τη στήριξή μας στην Προσωρινή Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL), η οποία διαδραματίζει ουσιαστικό σταθεροποιητικό ρόλο. Το προσωπικό της UNIFIL και των ειρηνευτικών δυνάμεων εν γένει δεν πρέπει ποτέ να είναι στόχος επίθεσης.

Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες των θυμάτων, στο λαό και την Κυβέρνηση της Ινδονησίας”.