Τη διαβεβαίωση πως η Ελλάδα δεν δέχεται καμία πίεση για συμμετοχή σε επιχειρήσεις που προγραμματίζονται για την προστασία των πλοίων στα Στενά του Ορμούζ έδωσε η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ Λάνα Ζωχιού.

Ερωτηθείσα σχετικά με το κατά πόσο υπάρχουν αιτήματα επαναπατρισμού από Έλληνες ναυτικούς στην περιοχή και για το αν υπάρχουν σκέψεις και πιέσεις στην Ελλάδα ή και σκέψεις από την ελληνική κυβέρνηση για συμμετοχή σε κάποια επιχείρηση για την προστασία των πλοίων που περνούν από εκεί, η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ απάντησε πως δεν υπάρχει προσώρας κάποιο σχετικό αίτημα.

Όπως η ίδια χαρακτηριστικά ανέφερε:

«Αναφορικά με τα πλοία, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που έχω από το Υπουργείο Ναυτιλίας, παραμένουν δέκα ελληνικά πλοία στον Κόλπο. Και 84 Έλληνες ναυτικοί. Δεν γνωρίζω, τουλάχιστον ως Υπουργείο Εξωτερικών, αυτή τη στιγμή για κάποιο αίτημα επαναπατρισμού. Ενδεχομένως όμως θα πρέπει να διασταυρωθεί η πληροφορία με το αρμόδιο Υπουργείο Ναυτιλίας. Για τον εάν δεχόμαστε κάποια πίεση για συμμετοχή στις επιχειρήσεις, να το ξεκαθαρίσουμε ότι η Ελλάδα δεν υφίσταται καμία πίεση. Η Ελλάδα συμμετέχει στην επιχείρηση “ASPIDES” της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η περιοχή δραστηριοποίησης της οποίας είναι συγκεκριμένη. Επίσης, ο ρόλος της επιχείρησης είναι αμιγώς αμυντικός, βάσει Διεθνούς Δικαίου και λειτουργεί, όπως γνωρίζετε, σε πολύ περιορισμένη σύνθεση. Ο Υπουργός Εξωτερικών, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατέστησε σαφή την ελληνική θέση. Στο ίδιο Συμβούλιο διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει ούτε πρόθεση, μα ούτε και δυνατότητα για διεύρυνση της εντολής της επιχείρησης αυτής. Εξάλλου, η Ελλάδα προτίθεται να προσχωρήσει στην Κοινή Δήλωση των 33 και πλέον κρατών σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ. Η δήλωση εξακολουθεί να είναι ανοικτή. Διευκρινίζω ότι, τα κράτη τα οποία συνυπογράφουν, εκφράζουν την ετοιμότητά τους να συμβάλλουν στις κατάλληλες προσπάθειες για τη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης στα Στενά. Επισημαίνω την ετοιμότητα της Ελλάδας να συμβάλλει στις προσπάθειες αυτές, όταν επέλθει ειρήνη. Άρα, μετά το πέρας των εχθροπραξιών».