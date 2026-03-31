Σε άδεια εγκυμοσύνης βγήκε η γνωστή παρουσιάστρια Κατερίνα Καινούργιου, καθώς σε λίγες εβδομάδες αναμένεται να γίνει μητέρα για πρώτη φορά. Η τελευταία της εμφάνιση στην εκπομπή «Super Κατερίνα» του ALPHA πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2026.

Στο φινάλε της εκπομπής, η Κατερίνα Καινούργιου αποχαιρέτησε συγκινημένη τους τηλεθεατές και τους συνεργάτες της, εξηγώντας πως σταματά προσωρινά για να ξεκουραστεί. «Εγώ από αύριο δε θα είμαι μαζί σας. Δε γεννάω αύριο… η αλήθεια είναι ότι θέλω έτσι λίγες μέρες να κάτσω, να ξεκουραστώ, γιατί είμαι στον μήνα μου», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Στέφανος Κωνσταντινίδης της προσέφερε ένα δώρο από όλη την ομάδα, ένα βιβλίο με ευχές από τους συνεργάτες της. Η παρουσιάστρια δεν έκρυψε τη συγκίνησή της, ευχαριστώντας θερμά όλους όσοι στάθηκαν δίπλα της αυτή την περίοδο. «Αχ παιδιά! Γιατί μου τα κάνετε αυτά; Θα συγκινηθώ πριν γεννήσω… ήθελα όμως να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που είστε εδώ, στην ομάδα μου, την παραγωγή μου, στο κανάλι μου, στον ALPHA, και σε όλη μου τη δημοσιογραφική ομάδα», ανέφερε.

Συγκίνηση και ευγνωμοσύνη στον αποχαιρετισμό

Η Κατερίνα Καινούργιου μίλησε με ειλικρίνεια για τη χαρά και τη συγκίνηση που βιώνει αυτή την περίοδο. «Νιώθω ότι ήτανε οι ωραιότεροι μήνες της ζωής μου», είπε, ευχαριστώντας τους τηλεθεατές για τις ευχές και τη στήριξή τους, αλλά και τους συναδέλφους της στα μέσα ενημέρωσης για τη διακριτική τους στάση. «Ευχαριστώ για τη διακριτικότητα… είναι ένα θέμα που θέλει λεπτό χειρισμό και ισορροπία», σημείωσε.

Η παρουσιάστρια εξέφρασε επίσης την ευχή της προς όλες τις γυναίκες που επιθυμούν να γίνουν μητέρες: «Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, πραγματικά να της συμβεί». Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η εκπομπή θα συνεχιστεί κανονικά με τον Στέφανο Κωνσταντινίδη και την υπόλοιπη ομάδα της. «Η εκπομπή δεν είναι δικιά μου, ανήκει στον ALPHA… δεν σημαίνει ότι επειδή λείπει η Κατερίνα, αλλάζει κάτι», τόνισε.

«Θα επιστρέψω διαφορετική, θα είμαι μανούλα»

Με χαμόγελο και συγκίνηση, η Κατερίνα Καινούργιου αναφέρθηκε και στις αλλαγές που βιώνει, αποκαλύπτοντας πως έχει πάρει 20 κιλά στην εγκυμοσύνη της, χωρίς όμως να την απασχολεί. «Είκοσι κιλά έχω πάρει να ξέρετε… αλλά δεν με νοιάζει καθόλου», είπε, τονίζοντας πόσο ευγνώμων αισθάνεται για την εμπειρία αυτή.

Κλείνοντας, δεν έκρυψε τη συγκίνησή της για το μέλλον: «Με συγκινεί το ότι λέω “πώς θα ξαναέρθω εδώ”; Και θα είμαι διαφορετική. Θα είμαι μανούλα, κάτι που το ήθελα πολύ». Με αυτά τα λόγια, αποχαιρέτησε τους συνεργάτες της και τους τηλεθεατές, ευχαριστώντας τους για την αγάπη και τη στήριξη.