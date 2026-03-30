Σήμερα, Δευτέρα 30 Μαρτίου στις 13:20, η Ελλάδα έγραψε ιστορία στην αεροδιαστημική. Τρεις ελληνικοί νανοδορυφόροι (CubeSats – ERMIS «Made in Greece»), καρπός του προγράμματος ΕΡΜΗΣ [ERMIS Hellenic Cubesat Demonstration Mission], του Τμήματος Αεροδιαστημικής του ΕΚΠΑ, εκτοξεύτηκαν σε τροχιά 500 χιλιομέτρων με τον πύραυλο Falcon-9 της SpaceX.

Το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ, προϋπολογισμού 4,9 εκατ. ευρώ, αποτελεί τον «προάγγελο» του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων και στοχεύει στην πιστοποίηση πρωτοποριακών ελληνικών τεχνολογιών. Από επικοινωνίες 5G για το διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT) μέχρι τη χρήση laser για σύνδεση με τον οπτικό διαστημικό σταθμό εδάφους στον Χελμό, οι δορυφόροι αυτοί θα υποστηρίξουν κρίσιμες εφαρμογές όπως η έξυπνη γεωργία.

Στην αποστολή, που επέβλεπε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA), συμμετείχαν επίσης το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και η OQ Hellas, με τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης.

