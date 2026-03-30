Το νέο σκίτσο του Αρκά έρχεται να προκαλέσει για ακόμη μία φορά χαμόγελα, αλλά και προβληματισμό, μέσα από τον γνώριμο, αιχμηρό του τρόπο.

Στο σκίτσο, με τη λιτή φράση «Καλημέρα» και τον τίτλο «Εξέλιξη», ο σκιτσογράφος παρουσιάζει μια χαρακτηριστική σκηνή: έναν πρωτόγονο άνθρωπο που, αντί για το παραδοσιακό ρόπαλο ή κόκαλο, κρατά πλέον ένα σύγχρονο όπλο. Η οπτική αυτή μετάβαση από το πρωτόγονο στο σύγχρονο αποτελεί το βασικό μήνυμα του σκίτσου.

Με μία μόνο εικόνα, ο Αρκάς σχολιάζει καυστικά την έννοια της «εξέλιξης», θέτοντας το ερώτημα κατά πόσο η ανθρωπότητα έχει πράγματι προοδεύσει. Η αντικατάσταση του απλού εργαλείου επιβίωσης με ένα όπλο υψηλής ισχύος υποδηλώνει ότι, παρά την τεχνολογική πρόοδο, η βία παραμένει σταθερό στοιχείο της ανθρώπινης φύσης.

Η ειρωνεία ενισχύεται από την αντίθεση ανάμεσα στη θετική λέξη «Καλημέρα» και το σκληρό περιεχόμενο της εικόνας. Πρόκειται για ένα γνώριμο μοτίβο στα έργα του Αρκά, ο οποίος συχνά χρησιμοποιεί την απλότητα για να μεταφέρει σύνθετα κοινωνικά και πολιτικά μηνύματα.