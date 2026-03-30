Την περαιτέρω έρευνα της υπόθεσης σχετικά με τα 3,2 εκ ευρώ που φέρεται να μη δήλωσε ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος στο πόθεν έσχες ζητά ο εισαγγελέας εφετών, ο οποίος δεν ενέκρινε την αρχειοθέτηση της δικογραφίας όπως ζητούσε η εισαγγελέας πρωτοδικών.

Σύμφωνα με την παραγγελία του ανώτερου εισαγγελικού λειτουργού θα πρέπει να διερευνηθεί περεταίρω στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης η υποχρέωση ή μη του κ. Παναγόπουλου για την υποβολή δήλωσης πόθεν έσχες λόγω της ιδιότητάς του ως προέδρου των Ινστιτούτων της Συνομοσπονδίας που έλαβαν κονδύλια για εκπαιδευτικά προγράμματα εργαζομένων.

Σύμφωνα με πληροφορίες η εισαγγελέας Πρωτοδικών πρότεινε την αρχειοθέτηση της υπόθεσης, λαμβάνοντας δύο γνωμοδοτήσεις που προσκομίστηκαν από τον κ. Παναγόπουλο, η μία από τη νομική υπηρεσία της ΓΣΕΕ και η άλλη από δικηγορικό γραφείο.

Αμέσως μετά την διενέργεια της συμπληρωματικής έρευνας θα αποφασιστεί η πορεία της υπόθεσης.

« Δεν είχα υποχρέωση να καταθέσω πόθεν έσχες»

«Σύμφωνα με νομοθετικές ρυθμίσεις που έχουν γίνει από διάφορες κυβερνήσεις και από γνωματεύσεις που έχω από κορυφαίους νομικούς, δεν είχα την υποχρέωση να καταθέσω πόθεν έσχες» ανέφερε ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Πρόσθεσε ότι «έχουν κλείσει δύο μήνες και ακόμη δεν έχω πάρει το πόρισμα της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος με βάση το οποίο κατακρεουργήθηκα»

Στη συνέχεια, ανέφερε ότι ο ίδιος δεν είναι καν ακόμη υπό έρευνα και τον αποκαλούν κατηγορούμενο. «Υπάρχει μια ανοιχτή διαδικασία ελέγχου και πρέπει να δω πού χτυπάει και γιατί. Εμφανίστηκαν όλα σε περίεργες στιγμές», ανέφερε χαρακτηριστικά και εξήγησε ότι «η πρώτη υπόθεση εμφανίστηκε όταν ήμουν στη Βουλή για να υπερασπίσω μια μεγάλη συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και η δεύτερη υπόθεση ήρθε στο προσκήνιο όταν είχαμε αναγγείλει ότι υπογράφεται η μεγαλύτερη σύμβαση από το 2012 για τον επισιτισμό».

Υπογράμμισε ότι «κανονικά αυτή είναι η δουλειά μου, αυτό θα έπρεπε να κάνω και όχι να τρέχω να υπερασπιστώ την τιμή και την υπόληψή μου».

Την ίδια ώρα, σχολίασε ότι ο ίδιος δεν είχε ευρωπαϊκά κονδύλια για κατάρτιση. «Δεν έχουμε κοινοτικά κονδύλια που να μας οδηγούν σε αυτά τα δυσθεώρητα ύψη», είπε χαρακτηριστικά, ενώ πρόσθεσε ότι δεν έχει υπογράψει έγγραφο που να μην έχει πάνω από τρεις υπογραφές.

Παράλληλα, ο κ. Παναγόπουλος είπε ότι θα είναι υποψήφιος για την προεδρία της ΓΣΕΕ.

Σημειώνεται ότι όπως έγινε γνωστό στις 23 Μαρτίου η δικογραφία που διαβιβάστηκε από την Αρχή Καταπολέμηση Μαύρου Χρήματος στην εισαγγελία για τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλο που αφορούσε στο νομό για το πόθεν έσχες είχε τεθεί στο αρχείο. Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργήθηκε ο Γ. Παναγόπουλος κατέθεσε υπόμνημα παροχής εξηγήσεων και με βάση τα στοιχεία που εισέφερε η εισαγγελέας έκρινε ότι δεν προκύπτουν καν ενδείξεις τέλεσης της ερευνώμενης αξιόποινης πράξης .