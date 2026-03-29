Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford κατέπλευσε στο λιμάνι του Σπλιτ, στην Κροατία, στο πλαίσιο προγραμματισμένης επίσκεψης και εργασιών συντήρησης, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ζάγκρεμπ.

Η επίσκεψη αποτελεί ακόμη ένα βήμα στη μακροχρόνια αμυντική συνεργασία μεταξύ των ΗΠΑ και της Κροατίας, δύο συμμάχων στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, όπως επισημαίνει η ανακοίνωση. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Σπλιτ, το πλοίο θα υποδεχθεί τοπικούς αξιωματούχους και ηγετικά στελέχη, σε ένδειξη αναγνώρισης της διαρκούς συμμαχίας των δύο χωρών.

Η στάση αυτή δίνει επίσης την ευκαιρία να επιβεβαιωθούν οι κοινές θέσεις ασφάλειας και η συνεργασία στην περιοχή. Μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ επισκέπτονται τακτικά την Κροατία για συντήρηση, κοινές ασκήσεις και ανάπαυση πληρωμάτων, γεγονός που αντικατοπτρίζει τη στενή στρατιωτική σχέση των δύο εθνών, αναφέρει το croatiaweek.com.

Οι ναύτες της ομάδας κρούσης του Gerald R. Ford συνεχίζουν αυτή την παράδοση κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στο Σπλιτ, όπως ανέφερε η Πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ζάγκρεμπ. Το αεροπλανοφόρο είχε επισκεφθεί τελευταία φορά το Σπλιτ τον Οκτώβριο του 2025.

Ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας

Η επιστροφή του πλοίου υπογραμμίζει τη συνεχή συνεργασία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κροατίας, καθώς και τον ρόλο της Κροατίας ως πολύτιμου συμμάχου του ΝΑΤΟ και στρατηγικού εταίρου, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

«Η επίσκεψη αυτή προσφέρει στα πληρώματα μια σημαντική ευκαιρία να γνωρίσουν τον πλούσιο πολιτισμό και τη φυσική ομορφιά της Κροατίας, ενώ ταυτόχρονα δίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες μια ακόμη αφορμή να ενισχύσουν τη σχέση τους με έναν ζωτικής σημασίας σύμμαχο, που βασίζεται σε κοινές αξίες και συμφέροντα ασφάλειας», αναφέρεται χαρακτηριστικά στη δήλωση της Πρεσβείας των ΗΠΑ στο Ζάγκρεμπ.

Το USS Gerald R. Ford είναι το κύριο πλοίο της νεότερης κλάσης αεροπλανοφόρων του Πολεμικού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών και θεωρείται ένα από τα πιο προηγμένα πολεμικά πλοία στον κόσμο.

Οι ζημιές και τα προβλήματα μετά τη φωτιά

Στις 12 Μαρτίου, ενώ το USS Gerald R. Ford επιχειρούσε στην Ερυθρά Θάλασσα στο πλαίσιο της Operation Epic Fury, ξέσπασε φωτιά στο κεντρικό πλυντήριο του πλοίου. Η πυρκαγιά διήρκεσε πάνω από 30 ώρες πριν τεθεί υπό πλήρη έλεγχο, με δύο ναύτες να τραυματίζονται ελαφρά και δεκάδες να αντιμετωπίζουν προβλήματα από εισπνοή καπνού.

Οι ζημιές ήταν εκτεταμένες και ανάγκασαν περισσότερους από 600 ναύτες να κοιμούνται προσωρινά σε δάπεδα και φορητά κρεβάτια. Το Αμερικανικό Ναυτικό δήλωσε ότι το πλοίο παραμένει πλήρως επιχειρησιακό και ότι το σύστημα πρόωσης δεν επηρεάστηκε, αν και το περιστατικό επιβάρυνε μια ήδη μακρά αποστολή εννέα μηνών.

Το αεροπλανοφόρο κατέπλευσε στη ναυτική βάση της Σούδας στις 23 Μαρτίου για συντήρηση και επισκευές, αλλά αναχώρησε μόλις τέσσερις ημέρες αργότερα με κατεύθυνση την Κροατία.