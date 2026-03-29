Μια ιστορία δύναμης και ελπίδας που ξεκίνησε από τις ακτές της Πρέβεζας φτάνει σε ένα αισιόδοξο τέλος, καθώς η εντυπωσιακή αρσενική χελώνα «Έβερεστ» επιστρέφει στη θάλασσα.

Ο «Έβερεστ», που είχε εντοπιστεί τον Μάιο του 2024 με σοβαρό τραύμα στο κεφάλι, κατάφερε να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακτήσει πλήρως τις δυνάμεις του. Πλέον, είναι έτοιμος να κολυμπήσει ξανά στο απέραντο γαλάζιο του Ιονίου.

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες χελώνες που φιλοξενήθηκαν ποτέ στο Κέντρο Διάσωσης του Αρχέλων, επιβεβαιώνοντας απόλυτα το όνομά του. Οι τελικές μετρήσεις πριν την απελευθέρωσή του έδειξαν ότι ο Έβερεστ ζυγίζει 105 κιλά, γεγονός που τον καθιστά έναν πραγματικό «κυρίαρχο» των ελληνικών θαλασσών.

Το χρονικό της διάσωσης

Η χελώνα είχε εντοπιστεί σε κρίσιμη κατάσταση στην περιοχή της Πρέβεζας, με τραύματα που απαιτούσαν πολύμηνη και εξειδικευμένη φροντίδα. Μετά από σχεδόν δύο χρόνια περίθαλψης και αποκατάστασης, τοποθετήθηκε η ειδική σήμανση και ο «γίγαντας» της θάλασσας είναι πλέον έτοιμος να επιστρέψει στο φυσικό του περιβάλλον.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Αρχέλων:

Τον Μάιο του 2024, ένας χελωνο – ασθενής έφτασε στο Κέντρο Διάσωσής με σοβαρό, σκόπιμο τραύμα στο κεφάλι. Τον ονομάσαμε «Έβερεστ», εμπνευσμένοι από το εντυπωσιακό του μέγεθος και τη δύναμή του, καθώς είναι μία από τις μεγαλύτερες θαλάσσιες χελώνες που έχουν ποτέ περιθαλφθεί στο Κέντρο Διάσωσης του ΑΡΧΕΛΩΝ.

Μετά από αμέτρητες ώρες φροντίδας, θεραπείας και επιμονής, ο «Έβερεστ» κατάφερε να αναρρώσει πλήρως.

Τώρα είναι επιτέλους έτοιμος να επιστρέψει στο φυσικό του περιβάλλον. Πριν την απελευθέρωσή του, πήραμε τις τελικές του μετρήσεις και τοποθετήσαμε ειδική σήμανση. Και ναι, ο «Έβερεστ» δικαιώνει το όνομά του, φτάνοντας τα 105 κιλά καθαρής «χελωνοδύναμης»!

Ανυπομονούμε να τον δούμε ξανά εκεί όπου ανήκει.