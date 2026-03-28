Αρχαιολόγοι εντόπισαν πρόσφατα ένα καλά κρυμμένο ρωμαϊκό στρατόπεδο σε υψόμετρο περίπου 2.100 μέτρων στις Άλπεις, αποκαλύπτοντας ένα ακόμη κομμάτι της παρουσίας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας σε μια από τις πιο απομονωμένες περιοχές της Ευρώπης.

Το εύρημα, που ήρθε στο φως στο καντόνι Graubünden της Ελβετίας, συνδέεται άμεσα με γνωστό πεδίο μάχης και επιβεβαιώνει ότι υπήρχε συντονισμένη στρατιωτική δραστηριότητα στην περιοχή πριν από περίπου 2.000 χρόνια. Οι αρχαιολόγοι θεωρούν πως το στρατόπεδο επέτρεπε στους Ρωμαίους στρατιώτες να εποπτεύουν καίριες κοιλάδες και ορεινά περάσματα των Άλπεων.

Από το 2021, ομάδες του Πανεπιστημίου της Βασιλείας και της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας του Graubünden ερευνούσαν το πεδίο μάχης στην περιοχή Crap Ses. Το 2023, ένας εθελοντής εντόπισε μια ασυνήθιστη μορφολογία στο έδαφος ψηλότερα, οδηγώντας τους επιστήμονες σε έναν δεύτερο, μέχρι τότε άγνωστο, χώρο.

Οχυρωμένο στρατόπεδο αποκαλύφθηκε μέσω αερομετρικής σάρωσης

Το στρατόπεδο εντοπίστηκε στον διάδρομο Colm la Runga, περίπου 900 μέτρα πάνω από το πεδίο μάχης. Η ταυτοποίησή του έγινε με τη χρήση τεχνολογίας LiDAR, που επιτρέπει την ανίχνευση μικρών διαφορών στην επιφάνεια του εδάφους και αποκάλυψε καθαρά τα ίχνη ανθρώπινης κατασκευής.

Η ανάλυση έδειξε ότι πρόκειται για οχυρωμένο σημείο με τρεις τάφρους και ανάχωμα, τα οποία παραμένουν ορατά σχεδόν δύο χιλιετίες μετά. Από εκεί, οι ρωμαϊκές δυνάμεις είχαν πανοραμική θέα προς τις κοιλάδες Landwasser, Albula, Domleschg και Surses, καθώς και προς τη σημαντική τότε δίοδο του Lenzerheide.

Ευρήματα που συνδέουν τη ρωμαϊκή λεγεώνα

Κατά τις ανασκαφές βρέθηκαν μολύβδινα σφαιρίδια σφενδόνης και μεταλλικά καρφιά από στρατιωτικά υποδήματα. Ορισμένα από τα σφαιρίδια φέρουν τη σφραγίδα της 3ης Ρωμαϊκής Λεγεώνας, γεγονός που προσδιορίζει με σαφήνεια τη μονάδα που επιχειρούσε στην περιοχή.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, τα αντικείμενα αυτά ταυτίζονται με ευρήματα από το κοντινό πεδίο μάχης, τοποθετώντας και τις δύο τοποθεσίες στην ίδια χρονική περίοδο, περίπου 2.000 χρόνια πριν. Η σύνδεση αυτή ενισχύει την εκτίμηση ότι το στρατόπεδο και το πεδίο μάχης αποτελούσαν τμήματα της ίδιας στρατιωτικής επιχείρησης.

Ακολουθώντας τη χαμένη ρωμαϊκή διαδρομή στις Άλπεις

Η ανακάλυψη συμβάλλει στη χαρτογράφηση της πορείας που ακολουθούσαν τα ρωμαϊκά στρατεύματα μέσα από τις Άλπεις. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, πιθανότατα η διαδρομή περνούσε από το Bergell, τον αυχένα Septimer προς το Tiefencastel, και από εκεί προς το Chur και την κοιλάδα του Ρήνου.

Η τοποθέτηση στρατοπέδου σε τόσο μεγάλο υψόμετρο δείχνει πώς οι Ρωμαίοι αξιοποιούσαν τα σημεία με υψηλή ορατότητα για να ελέγχουν κινήσεις και να εξασφαλίζουν τη διέλευση μέσα από τα ορεινά περάσματα. Το εύρημα αυτό επιβεβαιώνει ότι η αρχαιολογική έρευνα στη λεγόμενη «Ρωμαϊκή Ελβετία» εξακολουθεί να αποκαλύπτει εντυπωσιακά μυστικά του παρελθόντος.