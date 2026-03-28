Ένας 32χρονος οδηγός συνελήφθη στην Κέρκυρα μετά από συντονισμένες έρευνες των αστυνομικών του Τμήματος Τροχαίας, καθώς φέρεται να εμπλέκεται σε τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό ανήλικης πεζής και εγκατάλειψη του σημείου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (27/3) σε περιοχή περιφερειακά της πόλης. Ο οδηγός, κινούμενος με το όχημά του, παρέσυρε ανήλικη πεζή, προκαλώντας τον τραυματισμό της και στη συνέχεια αποχώρησε χωρίς να προσφέρει βοήθεια.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Κέρκυρας προχώρησαν άμεσα σε αναζητήσεις και κατάφεραν να εντοπίσουν τον 32χρονο, ο οποίος συνελήφθη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών από αμέλεια και εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχαίας Κέρκυρας.