Σοβαρή καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση ανήλικης μαθήτριας στην Κόρινθο προκαλεί αναστάτωση στην τοπική κοινωνία. Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει ο πατέρας της 14χρονης, η κόρη του έπεσε θύμα λεκτικής σεξουαλικής επίθεσης από τον καθηγητή της μέσα στο σχολείο.

Το σχολικό περιβάλλον, που θα έπρεπε να αποτελεί χώρο ασφάλειας και μάθησης, μετατράπηκε – όπως αναφέρει ο ίδιος – σε τόπο φόβου και ντροπής για το παιδί του.

Το χρονικό της υπόθεσης

Το περιστατικό φέρεται να συνέβη, όταν ένας 66χρονος καθηγητής, μετά το τέλος του μαθήματος, κράτησε τη μαθήτρια στην τάξη και προχώρησε σε λεκτική σεξουαλική παρενόχληση. Της είπε ότι είναι ερωτευμένος μαζί της και τη ρώτησε, αν αισθάνεται το ίδιο. Το κορίτσι ένιωσε ντροπή και απομακρύνθηκε.

Ο πατέρας της μαθήτριας, μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», περιγράφει πως η κόρη του, αν και μόλις 15 ετών, αντέδρασε με ψυχραιμία, ωστόσο το ψυχολογικό βάρος που φέρει είναι μεγάλο. «Όταν τελείωσαν το μάθημα της ζήτησε να μείνει μέσα για κάποιο λόγο. Της είπε αυτά που ήθελε να πει. Η κόρη μου είναι μικρή, αλλά έχει δύο νταν (μαύρη ζώνη) στο καράτε, σκέφτηκε τι να κάνει. Εάν έβλεπε, ότι η σωματική της ακεραιότητα θα ήταν σε προσβολή, θα έκανε κάτι διαφορετικό. Τελικά όμως ήταν μόνο λεκτική και σηκώθηκε κι έφυγε», ανέφερε ο πατέρας.

Καταγγελίες για αδιαφορία του σχολείου

Σύμφωνα με τον ίδιο, όταν η μαθήτρια ενημέρωσε την υποδιευθύντρια του Γυμνασίου για το περιστατικό, η αντίδραση που έλαβε ήταν… σιωπή. «Έχω καταγεγραμμένα email με την ενημέρωσή μου προς τον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων, η οποία δεν εισακούστηκε», σημείωσε. «Τηλέφωνο που έπρεπε να με πάρει στις 10:00 η υποδιευθύντρια, γιατί έλειπε η διευθύντρια, για να μου πει για το συμβάν, δεν με πήρε. Πήρα μόνος μου και της λέω “σε 10 λεπτά ερχόμαστε” και μέχρι να πάω με την αστυνομία για να τη συλλάβει, είχε φύγει», πρόσθεσε ο πατέρας της ανήλικης.

Ψυχολογική πίεση και ειρωνείες

Η υπόθεση, όπως αναφέρει ο πατέρας, επιδείνωσε την ψυχολογική κατάσταση της κόρης του. «Η κόρη μου σήμερα δεν ήταν καλά ψυχολογικά, γιατί την κορόιδευαν εχθές σε μία εκδρομή που πήγε και δεν πήγε σήμερα σχολείο. Μέσα στο πούλμαν και με καθηγήτρια-συνοδό. Βλέπει τη Δικαιοσύνη, βλέπει αυτά που περνάμε και μου λέει “ντρέπομαι για το σχολείο μου, για όλους, για τα πάντα”», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο πατέρας της 15χρονης κάνει λόγο για προσπάθεια συγκάλυψης, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο συγκεκριμένος καθηγητής εμπλέκεται σε τέτοιου είδους συμπεριφορές. «Δέκα κορίτσια και δύο αγόρια της τάξης της να πουν αυτά που βιώνουν με τον συγκεκριμένο καθηγητή. Θα έρθουν κάποιοι γονείς θα πουν ότι αυτό διαιωνίζεται. Δεν είναι τωρινό, είναι πάρα πολλά χρόνια. Τον καλύπτανε, τον συγκαλύπτανε οι συνάδελφοί του. Είναι ψυχικά άρρωστος», ανέφερε.

Η δίκη έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Τετάρτη (1/4). Ο 66χρονος καθηγητής κατηγορείται για ανάρμοστη λεκτική συμπεριφορά σε ανήλικη μαθήτρια, ενώ η υποδιευθύντρια του Γυμνασίου αντιμετωπίζει κατηγορία για παράλειψη καθήκοντος.