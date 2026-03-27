Ανοδική πορεία καταγράφει το οικονομικό κλίμα στη Χαλκιδική, με τις επιχειρήσεις να εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξες ενόψει της νέας τουριστικής περιόδου. Τα στοιχεία προκύπτουν από το 24ο κύμα της έρευνας «Βαρόμετρο της Οικονομίας» του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, που πραγματοποιήθηκε το δίμηνο Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2026 σε δείγμα 335 επιχειρήσεων-μελών, από την εταιρεία δημοσκοπήσεων «Interview».

Η έρευνα αποτυπώνει τις τάσεις, τις προκλήσεις και τις προοπτικές της τοπικής επιχειρηματικότητας, λίγο πριν από την έναρξη της τουριστικής σεζόν.

Βελτίωση του δείκτη οικονομικής συγκυρίας

Ο δείκτης οικονομικής συγκυρίας ανήλθε στις 7,2 μονάδες, από 5,7 στο προηγούμενο δίμηνο, σημειώνοντας αύξηση 56% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα (4,6 μονάδες). Το αποτέλεσμα αυτό αποτυπώνει τη βελτιωμένη εικόνα της αγοράς και τις αυξημένες προσδοκίες των επιχειρήσεων.

Περισσότεροι από τους μισούς επιχειρηματίες (51%) αναμένουν αποτελέσματα αντίστοιχα με την περσινή χρονιά, ενώ το 29% προβλέπει καλύτερες επιδόσεις και το 20% χειρότερες. Παράλληλα, το 75% δηλώνει ότι είναι έτοιμο για τη νέα σεζόν, έναντι 25% που εμφανίζεται λιγότερο προετοιμασμένο.

Έλλειψη προσωπικού και ακρίβεια οι βασικοί κίνδυνοι

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στη στελέχωση, καθώς το 80% των επιχειρηματιών εκτιμά ότι θα αντιμετωπίσει δυσκολίες στην εύρεση προσωπικού, ενώ μόλις το 20% δεν αναμένει εμπόδια.

Η ακρίβεια αναδεικνύεται ως σημαντικότερη απειλή για την επιτυχία της σεζόν (38,9%), ακολουθούμενη από τις ελλείψεις σε βασικές υποδομές (18,5%), την έλλειψη κατάλληλου προσωπικού (14,8%) και τις ανεξέλεγκτες βραχυχρόνιες μισθώσεις (13%). Μικρότερα ποσοστά καταγράφονται για τις καιρικές συνθήκες, τον διεθνή ανταγωνισμό και την περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Θετικές οικονομικές επιδόσεις και προοπτικές

Το 85% των επιχειρήσεων αξιολογεί την οικονομική του κατάσταση ως καλή ή ικανοποιητική (30% καλή, 55% ικανοποιητική), ενώ μόλις το 15% τη χαρακτηρίζει κακή – ποσοστό μειωμένο σε σχέση με το προηγούμενο κύμα.

Σχεδόν 8 στους 10 επιχειρηματίες εκτιμούν ότι τα οικονομικά αποτελέσματα θα βελτιωθούν ή θα παραμείνουν σταθερά το επόμενο εξάμηνο. Ειδικότερα, το 38% αναμένει βελτίωση, το 38% σταθερότητα και το 24% επιδείνωση.

Αύξηση τζίρου και ενίσχυση απασχόλησης

Το 52% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι ο τζίρος παρέμεινε σταθερός, το 16% ότι σημείωσε αύξηση – διπλάσιο ποσοστό σε σχέση με πριν – και το 32% ότι κατέγραψε μείωση, με τάση υποχώρησης των απωλειών.

Παράλληλα, αυξάνεται το ποσοστό εκείνων που σκοπεύουν να προχωρήσουν σε προσλήψεις (34% από 8%), ενώ μειώνεται στο 6% το ποσοστό όσων σχεδιάζουν απολύσεις. Το 60% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι θα διατηρήσει το υπάρχον προσωπικό.