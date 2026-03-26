Οι τεκτονικές πλάκες, τα τεράστια κομμάτια του γήινου φλοιού που μετακινούνται αργά αλλά αδιάκοπα, έχουν διαμορφώσει τα οικοσυστήματα και το κλίμα που επέτρεψαν την εμφάνιση της ζωής στη Γη.

Παρά τη σημασία τους, το πότε ακριβώς ξεκίνησε αυτή η γεωλογική διαδικασία παραμένει αντικείμενο έντονης επιστημονικής διαμάχης εδώ και δεκαετίες.

Μια νέα μελέτη έρχεται τώρα να ρίξει φως στο ζήτημα, υποστηρίζοντας ότι εντοπίστηκαν τα αρχαιότερα άμεσα στοιχεία τεκτονικών πλακών στον πλανήτη μας — τον μοναδικό γνωστό κόσμο όπου παρατηρείται αυτό το φαινόμενο — δείχνοντας ότι η διαδικασία είχε ήδη ξεκινήσει πριν από δισεκατομμύρια χρόνια.

Η «απάντηση» της γεωλογίας

«Γιατί υπάρχουν βουνά; Γιατί υπάρχουν ωκεανοί; Όλα αυτά εξηγούνται μόνο μέσω των τεκτονικών πλακών», τονίζει ο Ρότζερ Φου, καθηγητής Γεωεπιστημών και Πλανητικής Επιστήμης στο Χάρβαρντ και επικεφαλής της μελέτης που δημοσιεύθηκε στο Science. «Το να καταλάβουμε πότε ξεκίνησε αυτή η διαδικασία είναι ένα θεμελιώδες ερώτημα», προσθέτει.

Σήμερα, η Γη αποτελείται από επτά μεγάλες και οκτώ μικρότερες τεκτονικές πλάκες, με μέσο πάχος περίπου 125 χιλιομέτρων. Οι πλάκες αυτές κινούνται με ρυθμό λίγων εκατοστών τον χρόνο, είτε απομακρυνόμενες είτε συγκλίνουσες μεταξύ τους, προκαλώντας στα όριά τους σεισμούς και ηφαιστειακή δραστηριότητα.

Διαφωνίες δεκαετιών

Οι επιστήμονες διαφωνούν εδώ και χρόνια για το πότε ξεκίνησαν οι τεκτονικές πλάκες. Κάποιες θεωρίες τοποθετούν την απαρχή τους πριν από 4,4 δισεκατομμύρια χρόνια, ενώ άλλες υποστηρίζουν ότι εμφανίστηκαν πολύ αργότερα, ακόμη και πριν από μόλις 1 δισεκατομμύριο χρόνια.

Παραμένει επίσης ασαφές αν οι σύγχρονες πλάκες προέκυψαν απευθείας από τον «ωκεανό μάγματος» της πρώιμης Γης ή αν υπήρξαν ενδιάμεσα στάδια με πιο αργές και ασυνεχείς κινήσεις.

Νέα στοιχεία από την Αρχαϊκή εποχή

Η νέα έρευνα δείχνει ότι οι τεκτονικές πλάκες κινούνταν ήδη πριν από περίπου 3,5 δισεκατομμύρια χρόνια, κατά την Αρχαϊκή εποχή, όταν στον πλανήτη υπήρχαν ήδη μικροβιακές μορφές ζωής.

Για να καταλήξουν σε αυτό το συμπέρασμα, οι ερευνητές ανέλυσαν περίπου 900 δείγματα πετρωμάτων από τον σχηματισμό East Pilbara Craton στη Δυτική Αυστραλία, μια περιοχή γνωστή για τα απολιθώματα πρώιμων οργανισμών, όπως οι στρωματόλιθοι.

Χρησιμοποιώντας το φαινόμενο του παλαιομαγνητισμού —δηλαδή τη «μνήμη» που διατηρούν τα μαγνητικά ορυκτά για τη θέση του μαγνητικού πεδίου της Γης τη στιγμή σχηματισμού τους— διαπίστωσαν ότι ένα τμήμα της περιοχής μετακινήθηκε σημαντικά σε γεωγραφικό πλάτος και περιστράφηκε περισσότερο από 90 μοίρες μέσα σε περίπου 30 εκατομμύρια χρόνια.

Το εύρημα αυτό ενισχύει την άποψη ότι η τεκτονική δραστηριότητα είχε ήδη ξεκινήσει πολύ νωρίτερα απ’ ό,τι πίστευαν αρκετοί επιστήμονες, ανοίγοντας νέους δρόμους για την κατανόηση της πρώιμης ιστορίας της Γης και των συνθηκών που επέτρεψαν την ανάπτυξη της ζωής.