Εντολή για προκαταρκτική εξέταση σχετικά με περιστατικό που σημειώθηκε μετά τη μαθητική παρέλαση στον Βόλο έδωσε ο διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, Σωκράτης Σαβελίδης. Η έρευνα αφορά καταγγελίες, ότι μαθητές σχολείου φώναξαν σύνθημα υπέρ της Χρυσής Αυγής.

Το περιστατικό έγινε γνωστό ύστερα από ανάρτηση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, η οποία προκάλεσε αντιδράσεις και έφθασε μέχρι το Υπουργείο Παιδείας. Η υπόθεση έλαβε ευρεία δημοσιότητα, οδηγώντας τις εκπαιδευτικές αρχές να κινηθούν άμεσα.

Σύμφωνα με επώνυμη καταγγελία, το τελευταίο Λύκειο που συμμετείχε στην παρέλαση πριν από τους Οδηγούς και τους Προσκόπους, φέρεται να απάντησε συντονισμένα σε μικρή ομάδα που φώναζε αντιπολεμικά συνθήματα, εκφωνώντας το σύνθημα «Αίμα, Τιμή, Χρυσή Αυγή». Σύμφωνα με το gegonota.news, ο πολίτης που κατέθεσε την καταγγελία, ανέφερε ότι μόνο ο ίδιος και δύο ακόμη άτομα αντέδρασαν, ενώ οι υπόλοιποι παρευρισκόμενοι παρακολουθούσαν γελώντας.

Η ανακοίνωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας

Αναφερόμενος στο περιστατικό, ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, Δρ. Σωκράτης Σαβελίδης, δήλωσε: «Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι συνθήματα υπέρ εγκληματικών οργανώσεων, υπέρ του σκοταδισμού και της μισαλλοδοξίας, και κατά των αξιών του ανθρωπισμού, δεν εκφράζουν σε καμία περίπτωση τους 13.000 μαθητές και μαθήτριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας. Η παιδεία που παρέχεται στα σχολεία μας είναι βαθιά δημοκρατική και θεμελιωμένη στον σεβασμό προς τον άνθρωπο, τα δικαιώματά του και τις πεποιθήσεις του, όπως αρμόζει σε μια ευρωπαϊκή χώρα με ιστορική παρακαταθήκη τη Δημοκρατία και τον ανθρωπισμό».

Ο κ. Σαβελίδης πρόσθεσε, ότι για το περιστατικό έχει ήδη δοθεί εντολή προκαταρκτικής εξέτασης, ενώ η Διεύθυνση του σχολείου διερευνά διεξοδικά την υπόθεση. Παράλληλα, έχουν κληθεί οι αρμόδιοι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης να συνδράμουν παιδαγωγικά, ενισχύοντας στους μαθητές και στις μαθήτριες τις αρχές της δημοκρατικής συνείδησης και της ενεργού πολιτειότητας.