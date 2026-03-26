Συνελήφθη ο άνδρας που το πρωί της Πέμπτης (26/03) επιτέθηκε με τσεκούρι σε αστυνομικούς, στους Αμπελόκηπους.

Συγκεκριμένα, ο 35χρονος συνελήφθη από τις Αρχές στο Ψυχικό, στη συμβολή οδών Βρανά και Μωραΐτη.

Το χρονικό

Υπενθυμίζεται ότι όλα ξεκίνησαν γύρω στις 9:30 το πρωί, όταν δύο αστυνομικοί έφτασαν σε οικία επί της οδού Ροστοβίου στους Αμπελόκηπους. Η αποστολή τους ήταν να μεταφέρουν έναν 35χρονο ημεδαπό (γεννημένο το 1991) σε ψυχιατρικό κατάστημα, στο πλαίσιο εκτέλεσης εντολής για ακούσια νοσηλεία.

Μόλις ο άνδρας αντιλήφθηκε την παρουσία των αρχών και κατάλαβε τον σκοπό της επίσκεψης, η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο. Άνοιξε ξαφνικά την πόρτα και, κρατώντας ένα τσεκούρι, επιτέθηκε με μανία εναντίον τους.

Από θαύμα γλίτωσαν τα χειρότερα

Μέσα στην αναταραχή, ο δράστης κατάφερε να χτυπήσει τον έναν αστυνομικό στο κεφάλι. Ευτυχώς, το χτύπημα δεν προκάλεσε σοβαρή βλάβη. Ο τραυματίας αστυνομικός διακομίσθηκε άμεσα στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, με την κατάσταση της υγείας του να μην εμπνέει ανησυχία.