Το περιστατικό, γνωστό ως το «θαύμα των θαυμάτων», έχει μείνει στη μνήμη όλων για το πώς ένα Boeing 747 απέφυγε τη συντριβή, παρότι κάθε προσομοίωση της Boeing κατέληγε πάντα στο ίδιο μοιραίο αποτέλεσμα.

Η μοναδική φορά που το αεροσκάφος δεν έπεσε ήταν στην πραγματική ζωή. Ο ίδιος ο Μιγάδης είχε σχεδόν αποδεχθεί ότι δεν μπορούσε να αλλάξει τη μοίρα, όμως η επιμονή και οι γνώσεις του, σε συνδυασμό με αποφάσεις που πήρε κόντρα στο πρωτόκολλο, έσωσαν 418 ανθρώπους. Η πτήση αυτή καθιερώθηκε ως παράδειγμα διαχείρισης κρίσης στον αέρα και συνέβαλε στη δημιουργία του θρύλου του πιλότου που έκανε το ακατόρθωτο.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στο Facebook ο ερασιτέχνης δημιουργός Πάνος Κουντάνης, αναβιώνουν με εντυπωσιακά γραφικά οι στιγμές εκείνης της ημέρας του 1978. Το υλικό δείχνει το αεροπλάνο να πετά χαμηλά πάνω από τις ταράτσες, ξυστά από κεραίες και πολυκατοικίες, ενώ οι αεροσυνοδοί μπορούσαν να διακρίνουν ανθρώπους μέσα στα γραφεία τους.

Το χρονικό του «θαύματος»

Ήταν 9 Αυγούστου 1978, όταν το Boeing 747 της Ολυμπιακής απογειώθηκε από το αεροδρόμιο του Ελληνικού με προορισμό τη Νέα Υόρκη. Το αεροσκάφος, γεμάτο με 418 επιβάτες και καύσιμα για το υπερατλαντικό ταξίδι, παρουσίασε σοβαρή βλάβη σε κινητήρα αμέσως μετά την απογείωση, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να πάρει ύψος.

Πετώντας μόλις 40-50 μέτρα πάνω από τις ταράτσες της Καλλιθέας, του Αλίμου και του Παλαιού Φαλήρου –ίσως και χαμηλότερα, σύμφωνα με μαρτυρίες–, ο Μιγάδης έπρεπε να λάβει κρίσιμες αποφάσεις. Βλέποντας πως οι πιθανότητες ήταν ελάχιστες, κατεύθυνε το αεροσκάφος προς το όρος Αιγάλεω για να αποφύγει μια καταστροφή στο κέντρο της Αθήνας και έδωσε εντολή στον συγκυβερνήτη Κώστα Φικάρδο να μαζέψει τους τροχούς.

Και τότε συνέβη το θαύμα. Το Boeing άρχισε να κερδίζει ύψος, επιτρέποντας στον Μιγάδη να επιστρέψει στο Ελληνικό και να το προσγειώσει με ασφάλεια, αφού πρώτα αποφόρτισε μέρος των καυσίμων. Μέχρι σήμερα, κανείς δεν έχει δώσει πλήρη εξήγηση για το πώς κατάφερε να το σώσει.