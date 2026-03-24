Σίγουρα η ορθή διαχείριση συναδέλφων ή προϊσταμένων στον χώρο εργασίας απαιτεί χρόνια εμπειρίας.

Οι καλές συμβουλές ωστόσο, από άτομα που έχουν βιώσει καταστάσεις σε διάφορα επαγγέλματα θα μπορούσαν να ενισχύσουν το προσωπικό «οπλοστάσιο» ενός εργαζόμενου στο γραφείο ή στη δουλειά του.

Η Βάλερι Ροντρίγκεζ, η οποία είναι διευθύντρια στη διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού στο Νιού Τζέρσεϊ των ΗΠΑ για 10 χρόνια, συμβουλεύει στελέχη πώς να διαχειριστούν ανθρώπους και τι πρέπει να κάνουν.

Μιλώντας στο Business Insider όμως η Βάλερι, δίνει τρεις συμβουλές για το τι… δεν πρέπει να κάνει κανείς στη δουλειά του.

Κρατήστε το στόμα σας κλειστό για την προσωπική σας ζωή

Το βασικότερο απ΄όλα σύμφωνα, με την Ροντρίγκεζ, είναι να μην μοιράζεται κανείς πολλά πράγματα από την προσωπική του ζωή στη δουλειά του.

«Είναι εύκολο να νιώθεις άνετα με τους συναδέλφους σου. Εξάλλου, περνάς οκτώ ώρες την ημέρα μαζί τους, αν όχι περισσότερες. Ακόμη και όσους εργάζονται εξ΄αποστάσεως, εξακολουθεί να υπάρχει σημαντική σύνδεση με τους συναδέλφους, αλλά είναι σημαντικό να θυμάστε ότι δεν είναι “αυτόματοι” φίλοι σας».

Το έμπειρο στέλεχος προειδοποιεί ότι το να μοιράζεσαι υπερβολικά πολλά πράγματα κανείς στη δουλειά του μπορεί να τον βλάψει.

Για παράδειγμα, η Ροντρίγκεζ κάποτε είχε πει σε έναν συνάδελφό της ότι είχε πρόβλημα με το αυτοκίνητό της. Μερικούς μήνες αργότερα, της δόθηκε η ευκαιρία να αναλάβει ένα μεγαλύτερο εύρος εργασίας, κάτι που απαιτούσε όμως αυτοκίνητο.

«Όταν ο διευθυντής μου κάθισε μαζί μου, ανέφερε ότι είχε ακούσει για θέματα που είχα με το αυτοκίνητό μου και εξέφρασε την ανησυχία μου ότι είχα μείνει από αυτοκίνητο. Ως αποτέλεσμα, δεν μου δόθηκε η ευκαιρία για δουλειά» λέει η Ροντρίγκεζ.

Η εμπειρία αυτή την έκανε να συνειδητοποιήσει ότι δεν πρέπει να μοιραζόμαστε πράγματα της προσωπικής μας ζωής με συνεργάτες μας, καθώς δίνει στους ανθρώπους την ευκαιρία να σταθμίσουν και να λάβουν αποφάσεις για εμάς.

Μην είστε πολύ ταπεινοί

Αν και σίγουρα η αλαζονεία είναι ο χειρότερος εχθρός, ωστόσο, δεν χρειάζεται να είστε πολύ ταπεινοί στον χώρο εργασίας.

«Πιστεύω ότι μπορείς να είσαι ευγενικός και συμπονετικός, αλλά ταυτόχρονα, δεν μπορείς να αφήνεις τους ανθρώπους να σε πατάνε και δεν πρέπει να βάζεις τον εαυτό σου τελευταίο σε σύγκριση με άλλους» λέει η Ροντρίγκεζ.

Το στέλεχος έχει παρατηρήσει ότι οι επιτυχημένοι άνθρωποι τείνουν να είναι πολύ άμεσοι σχετικά με τα επιτεύγματά τους και πιο εκδηλωτικοί, ενώ τα εξαιρετικά ταπεινά άτομα τείνουν να μην μιλούν για τα επιτεύγματά τους ή να υπερασπίζονται τον εαυτό τους τόσο πολύ.

Ως αποτέλεσμα, οι πρώτοι μπορεί να προαχθούν πιο γρήγορα προσπερνώντας τους άλλους.

«Η ίδια πίστευα κάποτε ότι η δουλειά μου θα “μιλούσε” από μόνη της, αλλά έκτοτε έμαθα ότι αν δεν υπερασπιστείς τον εαυτό σου, κανείς άλλος δεν θα το κάνει».

Μη μένετε πολύ στα πάρτι της εταιρείας

Σε εκδηλώσεις ή πάρτι, που μπορεί να διοργανώνονται από την εταιρεία, καλό είναι να μην παραμένετε πολύ διότι ελλοχεύουν κίνδυνοι.

Όπως αναφέρει η Ροντρίγκεζ, η ίδια έχει δει πολλά άσχημα πράγματα να προκύπτουν από την υπερβολική παραμονή σε αυτές τις εκδηλώσεις. Μερικές φορές, είναι το αλκοόλ και οι άνθρωποι το παρακάνουν.

Άλλες φορές, ακόμη και εκείνοι που είναι νηφάλιοι παίρνουν κακές αποφάσεις καθώς βρίσκονται με συναδέλφους τους σε έναν τέτοιο χώρο, που δεν είναι όμως το γραφείο. Την επόμενη μέρα όμως στο γραφείο ξεκινούν οι ψίθυροι και οι φήμες. Έτσι η ίδια

«Ακόμα κι αν είστε καλά και δεν εμπλακείτε σε τίποτα κακό, μπορεί να σας καλέσει το τμήμα ανθρωπίνου δυναμικού εάν είδατε ή παρατηρήσατε κάτι» λέει η Ροντρίγκεζ η οποία αποφεύγει να μένει πάνω από 1-2 ώρες σε τέτοιες εκδηλώσεις.

Έτσι η Ροντρίγκεζ προτρέπει να μένετε λίγο σε τέτοια πάρτι καθώς μπορεί να μη βγει σε καλό αν το παρακάνετε.