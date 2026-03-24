«Ο ΟΦΗ τα κατάφερε ξανά! Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η ομάδα μας δίνει το “παρών” στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας και, έναν χρόνο μετά την εντυπωσιακή ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι φίλαθλοί μας στο Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας, ήρθε η στιγμή για νέα… απόβαση, αυτή τη φορά στον Βόλο!

Η ΠΑΕ ΟΦΗ ανακοινώνει την έναρξη της προπώλησης των εισιτηρίων για τον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας, με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ, που θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό στάδιο στις 25 Απριλίου 2026, με ώρα έναρξης 20:30.

Οι φίλαθλοι του ΟΦΗ θα φιλοξενηθούν στη νότια πλευρά του Πανθεσσαλικού σταδίου και συγκεκριμένα στις θύρες 1 έως 14, στη θύρα 17 και στις θύρες 53 έως 56.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Έπειτα από απόφαση της ΕΠΟ, τα εισιτήρια που αντιστοιχούν στις θύρες 53 – 56, για να τεθούν στη διάθεση των φιλάθλων του ΟΦΗ, θα πρέπει πρώτα να έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια σε όλες τις υπόλοιπες διαθέσιμες θύρες της ομάδας μας, το αργότερο ως τις 10 Απριλίου. Σε περίπτωση που, ως τη συγκεκριμένη ημερομηνία, δεν έχουν διατεθεί τα υπόλοιπα εισιτήρια, τότε οι θύρες 53 – 56 θα μετατραπούν σε “νεκρή ζώνη” και οι θύρες 49 – 52 (νυν “νεκρή ζώνη”) θα δοθούν στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ.

Η προπώληση των εισιτηρίων του τελικού θα γίνει σε δύο φάσεις:

Α’ ΦΑΣΗ – Τρίτη 24 Μαρτίου, από τις 14:30 έως Πέμπτη 26 Μαρτίου, μέχρι τις 14:30, (Κάτοχοι Εισιτηρίου Διαρκείας 2025 – 2026 (εξαιρούνται τα δωρεάν παιδικά εισιτήρια διαρκείας), με δικαίωμα αγοράς δυο εισιτηρίων).

Αναγνωρίζοντας τη στήριξη των φιλάθλων μας που βρίσκονται δίπλα στην ομάδα με την αγορά εισιτηρίου διαρκείας, τους δίνεται προτεραιότητα στην εξασφάλιση εισιτηρίου για τον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας στον Βόλο.

Κάθε κάτοχος εισιτηρίου διαρκείας 2025-26 (εξαιρούνται τα δωρεάν παιδικά εισιτήρια διαρκείας), με το ΑΜΚΑ του, θα έχει τη δυνατότητα να εκδώσει δυο εισιτήρια για τον τελικό, μέχρι την Πέμπτη 26 Μαρτίου στις 14:30. Τα δυο εισιτήρια θα πρέπει να αγοραστούν στην ίδια συναλλαγή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας στις Θύρες 1VIP & VVIP, 2, 20 θα έχουν προτεραιότητα (48 ωρών) για να αγοράσουν εισιτήρια στις Θύρες 14 και 17 του Πανθεσσαλικού σταδίου, μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων εισιτηρίων.

Β’ ΦΑΣΗ – Από Πέμπτη 26 Μαρτίου, από τις 15:00 μέχρι εξάντλησης όλων των διαθέσιμων εισιτηρίων (Κάτοχοι Εισιτηρίου Διαρκείας 2025 – 2026, κάτοχοι εισιτηρίου στον τελικό κυπέλλου 2025 στο ΟΑΚΑ, κάτοχοι εισιτηρίου στον τελικό του Super Cup, κάτοχοι απλού εισιτηρίου σεζόν 2025-26 (έως 28/2/26)

Εκτός από τους κατόχους Εισιτηρίων Διαρκείας της αγωνιστικής σεζόν 2025-26, θα μπορούν να προμηθευτούν εισιτήριο του τελικού στον Βόλο και όσοι φίλαθλοι της ομάδας μας αγόρασαν εισιτήριο στον τελικό κυπέλλου 2025 στο Ολυμπιακό στάδιο, στον τελικό του Super Cup, καθώς και όσοι αγόρασαν φέτος έστω και ένα απλό εισιτήριο σε οποιονδήποτε εντός έδρας αγώνα του ΟΦΗ ως τις 28/2/2026.

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Οι τιμές των εισιτηρίων στις θύρες των φιλάθλων του ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό στάδιο διαμορφώνονται ως εξής:

ΘΥΡΕΣ 3 – 4, 6-7: 15 ευρώ (Η διαχείριση θα γίνεται από την αδειοδοτημένη Λέσχη Φίλων ΟΦΗ – Θύρα 4 Κεντρικός – Snakes)

ΘΥΡΕΣ 1, 2, 5, 8, 9-10, 11, 12: 15 ευρώ

ΘΥΡΑ 14: 20 ευρώ

ΘΥΡA 17: 25 ευρώ

ΑΜΕΑ

Οι θέσεις ΑΜΕΑ αφορούν ΜΟΝΟ σε όσους φιλάθλους της ομάδας μας μετακινούνται με αμαξίδιο. Οι φίλαθλοι που ανήκουν στην συγκεκριμένη κατηγορία, θα πρέπει να στείλουν αίτημα για την έκδοση του εισιτηρίου τους στο tickets@oficretefc.com καθώς δεν είναι δυνατή η απευθείας έκδοση online.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Τα εισιτήρια διατίθενται:

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, από την επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας μας, στην ενότητα «ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ»

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Για την αγορά εισιτηρίου, οι κάτοχοι εισιτηρίου διαρκείας αφού συμπληρώσουν ονοματεπώνυμο ΑΜΚΑ και αριθμό ταυτότητας, πριν ολοκληρώσουν την αγορά του εισιτηρίου πληκτρολογούν τον ΑΜΚΑ τους στο ειδικό πεδίο «Εισιτήρια Διαρκείας – Εισαγωγή ΑΜΚΑ»

Συγκεκριμένα για τις Θύρες 14 & 17, οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας στις θύρες 1VIP, 1VVIP, 2 & 20 αφού συμπληρώσουν ονοματεπώνυμο ΑΜΚΑ και αριθμό ταυτότητας, πριν ολοκληρώσουν την αγορά του εισιτηρίου πληκτρολογούν τον ΑΜΚΑ τους στο ειδικό πεδίο «Εισιτήρια Διαρκείας – Εισαγωγή ΑΜΚΑ για τις Θύρες 14 & 17».

Στην Β’ Φάση, οι κάτοχοι εισιτηρίου του τελικού κυπέλλου 2025, του τελικού του Super Cup και όσοι αγόρασαν την φετινή σεζόν έστω και ένα απλό εισιτήριο σε οποιονδήποτε εντός έδρας αγώνα του ΟΦΗ ως τις 28/02/2026, αφού συμπληρώσουν ονοματεπώνυμο ΑΜΚΑ και αριθμό ταυτότητας, πριν ολοκληρώσουν την αγορά του εισιτηρίου πληκτρολογούν τον ΑΜΚΑ τους στο ειδικό πεδίο «Εισιτήρια Αγώνων / Τελικών – Εισαγωγή ΑΜΚΑ»

GOV.gr Wallet

ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπενθυμίζουμε στους φιλάθλους μας ότι, με βάση την κυβερνητική απόφαση, από την αγωνιστική περίοδο 2024/2025 ΔΕΝ υπάρχει δυνατότητα εισόδου στο γήπεδο χωρίς την χρήση της εφαρμογής “GOV.gr Wallet”. Γι’ αυτό είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ η εγκατάσταση της απ’ όσους δεν την διαθέτουν.

Για την ταυτοποίηση του εισιτηρίου σας στην εφαρμογή “GOV.gr Wallet” ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

ΒΗΜΑ 1

Σε περίπτωση που δεν είστε ήδη εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, κάντε την εγγραφή σας μέσω του https://emep.gov.gr προκειμένου να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή “GOV.gr Wallet”.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η σύνδεση στην εφαρμογή “GOV.gr Wallet” γίνεται μόνο αν έχει προηγηθεί η εγγραφή σας στο Ε.Μ.Επ.

ΒΗΜΑ 2

Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή “GOV.gr Wallet” μέσω του App Store (συσκευές Apple) και του Play Store (συσκευές Android).

ΒΗΜΑ 3

Συνδεθείτε στην εφαρμογή με τους κωδικούς Taxisnet.

ΒΗΜΑ 4

Ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής, για να προσθέσετε και να ταυτοποιήσετε το εισιτήριό σας.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το ψηφιακό εισιτήριο καθώς και για οδηγίες αναφορικά με την χρήση του ψηφιακού εισιτηρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε το https://tickets.gov.gr

Η ΠΑΕ ΟΦΗ δεν έχει εμπλοκή στην διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο GOV.gr Wallet από την αγορά του και μετά. Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα παρουσιαστεί σχετικά με τις εν λόγω διαδικασίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στο https://support.gov.gr/guide

Έλληνες του εξωτερικού ή αλλοδαποί

Οι αλλοδαποί ή οι Έλληνες του εξωτερικού, οι οποίοι δεν διαθέτουν προσωπικούς κωδικούς TaxisNet και έχουν ξένο διαβατήριο, αγοράζουν κανονικά το εισιτήριό τους (ηλεκτρονικά από το www.oficrete.com στην ενότητα «ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ»). Στη συνέχεια χρησιμοποιούν την εφαρμογή Gov.gr Wallet, επιλέγουν το πεδίο “Non Greek Resident” και στο επόμενο βήμα ταυτοποίησης σκανάρουν το barcode του εισιτηρίου (δεν επιλέγουν το Skip) και στη συνέχεια σκανάρουν με NFC το διαβατήριο τους.

Προσοχή: Η επιλογή “Event tickets” στην αρχική σελίδα της εφαρμογής Gov.gr Wallet είναι μόνο για αλλοδαπούς ή Έλληνες του εξωτερικού, οι οποίοι διαθέτουν διαβατήριο άλλης χώρας.

Οι Έλληνες κάτοικοι του εξωτερικού, οι οποίοι διαθέτουν κωδικούς taxisnet, ΑΦΜ και ελληνικό κινητό τηλέφωνο, μπορούν να εγγραφούν κανονικά στο Ε.Μ.Επ. και να κάνουν τη διαδικασία ταυτοποίησης.

Φίλαθλοι άνω των 67 ετών

Όσοι φίλαθλοι της ομάδας μας, αποκλειστικά άνω των 67 ετών , δεν διαθέτουν κινητό τηλέφωνο smartphone, θα μπορούν να προσέρχονται στο γραφείο της ΠΑΕ που βρίσκεται στο γήπεδο «Θ. Βαρδινογιάννης» (επί της οδού Καντάνου, δίπλα στην είσοδο της Θύρας 9), ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥΣ & ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ προκειμένου να πραγματοποιούν τη διαδικασία ταυτοποίησης και εκτύπωσης του εισιτηρίου τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΕΝ θα είναι δυνατή η αγορά εισιτηρίου από το γραφείο της ΠΑΕ ΟΦΗ. Εκεί θα γίνεται μόνο η διαδικασία ταυτοποίησης και εκτύπωσης εισιτηρίου για τους άνω των 67 ετών, καθημερινά από τις 10:00 ως τις 18:00.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα εισιτήρια του Τελικού Κυπέλλου Ελλάδας στις θύρες των φιλάθλων του ΟΦΗ, επικοινωνήστε τηλεφωνικά στο 2810 254674 (καθημερινά από τις 10:00 ως τις 18:00) ή στείλτε email: tickets@oficretefc.com

Για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των φιλάθλων μας, το γραφείο της ΠΑΕ ΟΦΗ στο γήπεδο «Θ. Βαρδινογιάννης» (επί της οδού Καντάνου, δίπλα στην είσοδο της Θύρας 9) θα είναι ανοιχτά καθημερινά από τις 10:00 ως τις 18:00».