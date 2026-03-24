Απρόοπτο και συνάμα παράδοξο περιστατικό σημάδεψε το τέταρτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης της Βαλένθια με τον Ολυμπιακό για τη Euroleague.

Ο Μοντέρο, το γκαρντ των γηπεδούχων, σε φάση όπου κέρδισε φάουλ, εκνευρίστηκε και πέταξε την μπάλα προς το χρονόμετρο της μπασκέτας στην οποία αμύνονταν οι «ερυθρόλευκοι», καταφέρνοντας μάλιστα να το σπάσει προσωρινά.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε ολιγόλεπτη διακοπή στον αγώνα, με τους ανθρώπους του γηπέδου της Βαλένθια να προχωρούν στις απαραίτητες επιδιορθώσεις, πριν η αναμέτρηση συνεχιστεί κανονικά.

Δείτε την απίστευτη εικόνα