Με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη να καλεί όλα τα κόμματα «να καταθέσουν ρεαλιστικές προτάσεις» και να δηλώνει ανοιχτός σε βελτιωτικές αλλαγές, ολοκληρώθηκε στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής η επεξεργασία, σε α’ ανάγνωση, του νομοσχεδίου με τίτλο «Παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη». Ο κ. Χατζηδάκης κατηγόρησε όσους αντιτίθενται στις νέες ρυθμίσεις για «τεχνητή οργή», την ώρα που η αντιπολίτευση τον επέκρινε για «εμμονική αντίληψη».

Η συζήτηση του νομοσχεδίου θα συνεχιστεί σε β’ ανάγνωση στις αρμόδιες επιτροπές την Τρίτη, 31 Μαρτίου.

Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ, η ΕΛ.ΛΥ, η Πλεύση Ελευθερίας και η ΝΙΚΗ επιφυλάχθηκαν για την Ολομέλεια, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά και ΝΙΚΗ το καταψήφισαν.

Η αντιπολίτευση αμφισβήτησε την αποτελεσματικότητα των ρυθμίσεων, υποστηρίζοντας ότι μετακυλίεται το βάρος της ευθύνης στους πολίτες. Παράλληλα, έκανε λόγο για ανάγκη αποσαφηνίσεων και τροποποιήσεων, επικεντρώνοντας την κριτική της κυρίως στα άρθρα που αφορούν:

– τους πιστοποιημένους επαγγελματίες στις συναλλαγές με το Δημόσιο,

– τις διευρυμένες αρμοδιότητες των συμβολαιογράφων,

– τη δυνατότητα κατάθεσης υπεύθυνης δήλωσης του πολίτη για ορισμένα δημόσια έγγραφα και

– την ανάθεση στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου της συμμόρφωσης με δικαστικές αποφάσεις.

Η απάντηση Χατζηδάκη στην κριτική

Απαντώντας, ο υπουργός Επικρατείας και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι επιδεικνύει «κάθετη και οριζόντια άρνηση», απορρίπτοντας συλλήβδην κάθε εκσυγχρονιστική πρωτοβουλία της κυβέρνησης και εμμένοντας, όπως είπε, σε «αναχρονιστική αντίληψη».

«Υπάρχει μια τεχνητή οργή, να είμαστε πάντα απέναντι – στην όποια κυβέρνηση – επειδή είμαστε αντιπολίτευση. Όλοι όμως κρινόμαστε. Και εμείς, που προχωράμε ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας, την εξυπηρέτηση του πολίτη, τις οποίες θεωρούμε υποχρέωσή μας να εφαρμόσουμε, αλλά και εσείς που εμμονικά είστε απέναντι σε αυτονόητα θέματα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηδάκης.

Συμπλήρωσε ότι «από τους 10 φορείς που ήρθαν και κατέθεσαν τις απόψεις τους για το νομοσχέδιο, οι επτά ήταν υπέρ και μόνο τρεις εναντίον».

Όπως τόνισε, η προσπάθεια της κυβέρνησης της ΝΔ για την αντιμετώπιση των παθογενειών στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης δεν σταματά εδώ. Θα ακολουθήσουν, όπως είπε, και άλλες πρωτοβουλίες για «ένα κράτος πιο αποτελεσματικό, πιο λειτουργικό και πιο φιλικό προς τον πολίτη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ