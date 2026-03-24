Από τη θέση ευθύνης που υπηρετώ, έχω διαπιστώσει ότι το ουσιαστικότερο ερώτημα που καλείται να απαντήσει ένας ηγέτης δεν είναι «πώς προσελκύουμε ταλέντα», αλλά «γιατί οι άνθρωποί μας, επιλέγουν να παραμένουν».

Η διαφορά μπορεί εκ πρώτης όψεως να μοιάζει μικρή, στην πραγματικότητα όμως, είναι μεγάλη και έχει σαφή στρατηγική βαρύτητα. Σε έναν κλάδο όπου ο ανταγωνισμός για εξειδικευμένα στελέχη και επιστήμονες παραμένει ιδιαίτερα έντονος, η ικανότητα ενός οργανισμού να διατηρεί τα ταλέντα του αναδεικνύεται σε ένα από τα πλέον καθοριστικά συγκριτικά του πλεονεκτήματα.

Τα τελευταία χρόνια, το φαινόμενο που έχει επικρατήσει να αποκαλείται από πολλούς οικονομολόγους ως «The Great Resignation» ή ως Big Quit- ή ως η Μεγάλη Παραίτηση, το οποίο ξεκίνησε το 2021 μεσούσης της πανδημίας του COVID-19- αναδιαμόρφωσε σε σημαντικό βαθμό τις προσδοκίες και τις προτεραιότητες των εργαζομένων. Οι επαγγελματίες εμφανίζονται πλέον περισσότερο διατεθειμένοι να αναζητήσουν νέες προοπτικές όταν δεν αισθάνονται ότι ανήκουν ουσιαστικά σε έναν οργανισμό. Και αυτό το αίσθημα του «ανήκειν» δεν περιορίζεται στις υλικές απολαβές, αλλά συνδέεται με βαθύτερες παραμέτρους και ανάγκες, όπως η αναγνώριση, η προοπτική εξέλιξης και η ουσιαστική συμμετοχή σε ένα κοινό όραμα.

Γιατί να μας επιλέξει ένα ταλέντο

Με βάση την εμπειρία μου, τρεις είναι οι θεμελιώδεις πυλώνες που καθορίζουν αν ένα ταλέντο θα επιλέξει να παραμείνει ή να αποχωρήσει σε μία επιχείρηση:

η αίσθηση σκοπού, οι προοπτικές ανάπτυξης και εργασιακής εξέλιξης και η ψυχολογική ασφάλεια. Ένας άνθρωπος που έχει προσδιορίσει το σκοπό και το νόημα της εργασίας του, διακρίνει με σαφήνεια την πορεία εξέλιξής του και αισθάνεται ελεύθερος να εκφράζει τις σκέψεις και τις ιδέες του, τείνει να επιδεικνύει υψηλότερα επίπεδα δέσμευσης και μακροχρόνιας παραμονής στον οργανισμό.

Στον κόσμο της φαρμακοβιομηχανίας και των βιοεπιστημών, η αποστολή είναι ήδη εγγεγραμμένη σε κάθε στάδιο του έργου μας: «Βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής των ασθενών και κάνουμε το life expectancy ουσιαστική πράξη». Αυτό δεν είναι ένα ακόμη επικοινωνιακό μήνυμα – αποτελεί το κίνητρο που κρατά έναν ερευνητή στο εργαστήριο ακόμα και όταν ένα πρόγραμμα δεν αποδίδει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Το ζήτημα είναι να το πιστεύουμε βαθιά και καθημερινά να μας εμπνέει για να προχωράμε και να προοδεύουμε στην έρευνα, στην επιστήμη, στην εργασιακή μας ζωή.

Αριστεία και Βιώσιμη Απόδοση

Σε ένα περιβάλλον όπου η επιστημονική αριστεία και η συνέπεια αποτελούν μη διαπραγματεύσιμες αρχές, ελλοχεύει ο κίνδυνος να αντιμετωπιστούν οι άνθρωποι ως απλοί πόροι παραγωγής. Η αριστεία, όμως, δεν γεννιέται από εξαντλημένους επιστήμονες και εργαζόμενους. Καλλιεργείται από ανθρώπους που αισθάνονται ότι η συνεισφορά τους αναγνωρίζεται, ότι διαθέτουν τον χώρο να δοκιμάσουν – όχι μόνο να επιτύχουν, αλλά και να αποτύχουν — και μέσα από αυτή τη διαδικασία, να μάθουν και να εξελιχθούν, τόσο εργασιακά όσο και προσωπικά. Καλλιεργείται όταν η εργοδότρια εταιρεία επενδύει στην εξέλιξή τους με την ίδια προσήλωση με την οποία και οι ίδιοι επενδύουν σε αυτήν.

Η επένδυση στην ανάπτυξη των ανθρώπων συνιστά έναν από τους πλέον αποτελεσματικούς τρόπους οικοδόμησης ουσιαστικής δέσμευσης και μακροχρόνιας σχέσης εμπιστοσύνης. Πρωτοβουλίες όπως προγράμματα καθοδήγησης (mentoring), reskilling & upskelling, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια, χρηματοδότηση μεταπτυχιακών σπουδών και υποστήριξη ερευνητικών δημοσιεύσεων αποτελούν σαφείς ενδείξεις αναγνώρισης – ένα μήνυμα που δύσκολα αντικαθίσταται από οποιοδήποτε άλλο κίνητρο.

Η ηγεσία, παράγοντας Έμπνευσης & Διατήρησης

Οι ηγέτες ενός οργανισμού είναι οι κύριοι φορείς της εμπειρίας που βιώνει ο εργαζόμενος καθημερινά αλλά και vice versa. Ηγέτες που επενδύουν στην ανάπτυξη των ανθρώπων τους, που επικοινωνούν με διαφάνεια και που αναγνωρίζουν τη συνεισφορά της ομάδας τους, δημιουργούν τις συνθήκες εκείνες που καθιστούν έναν οργανισμό πραγματικά ελκυστικό. Για τον λόγο αυτό, η διαμόρφωση ηγετών με ανθρωποκεντρική προσέγγιση παραμένει μία από τις κορυφαίες προτεραιότητές μας.

Η αναγνώριση αυτής της φιλοσοφίας από εξωτερικούς φορείς επιβεβαιώνει ότι κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση: για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, οι φαρμακοβιομηχανίες του Ομίλου μας πιστοποιήθηκαν ως Top Employers από το διεθνές, ανεξάρτητο Top Employers Institute, κατόπιν ενδελεχούς αξιολόγησης, μια διάκριση, που δεν αντανακλά μόνο πολιτικές και διαδικασίες, αλλά πρωτίστως, την καθημερινή κουλτούρα που διαμορφώνουν οι άνθρωποί μας.

Σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο και συχνά απρόβλεπτο επιχειρηματικό οικοσύστημα στον απαιτητικό κλάδο της υγείας, των βιοεπιστημών και της φαρμακοβιομηχανίας, οι οργανισμοί που θα ξεχωρίσουν θα είναι εκείνοι που προσφέρουν στους επιστήμονες και τους επαγγελματίες τους αυτό που ουσιαστικά αναζητούν: έργο με νόημα και όραμα, ένα συμπεριληπτικό περιβάλλον συνεργασίας που εμπνέει και ενδυναμώνει και μια εταιρική κουλτούρα που αναγνωρίζει και σέβεται τη συμβολή τους, επενδύοντας στη διαρκή τους ανάπτυξη.

*Η Ιουλία Τσέτη, φαρμακοποιός MSc, είναι Πρόεδρος και CEO Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη, Επίτιμη Δρ Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ & του παν. Πατρών.