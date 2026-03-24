Η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Αθήνα – Άγιοι Ανάργυροι διεκόπη στις 06:10 το πρωί και μέχρι νεωτέρας, εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε σε κτίριο κοντά στη γραμμή, στο ύψος της οδού Λιοσίων. Η διακοπή πραγματοποιήθηκε με εντολή της Πυροσβεστικής και του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train.

Η εταιρεία επισημαίνει ότι, λόγω της διακοπής, αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις στα προγραμματισμένα δρομολόγια του προαστιακού σιδηρόδρομου, επηρεάζοντας την πρωινή κυκλοφορία.

Παράλληλα, η αμαξοστοιχία IC 50 (Αθήνα – Θεσσαλονίκη), η οποία είχε προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης στις 06:58, παραμένει στον Σιδηροδρομικό Σταθμό της Αθήνας έως ότου αποκατασταθεί η κυκλοφορία.

«Καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό της Hellenic Train βρίσκεται κοντά στους επιβάτες, παρέχοντας συνεχή ενημέρωση. Η Hellenic Train συνεργάζεται με τον Διαχειριστή Υποδομής και τις αρμόδιες αρχές για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας» αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας.