Μία ομάδα επιστημόνων να μαζευτεί πάνω από το case study το οποίο λέγεται «Άρης», μπορεί να πετάξει τις λευκές ρόμπες της στο τέλος προσπαθώντας να εξηγήσει αυτό που γίνεται φέτος.

Ούτε ο πιο απαισιόδοξος οπαδός της ομάδας θα φανταζόταν στο ξεκίνημα της σεζόν ότι θα μπει στο 5-8 με τον αγχωτικό τρόπο που έγινε χθες. Να βάζει, δηλαδή, ο Βόλος δεύτερο γκολ και να κοιτούν όλοι στα κινητά τους τί γίνεται στη Λιβαδειά. Ευτυχώς όμως ο Ατρόμητος έχασε και έτσι σώθηκαν κάπως τα προσχήματα. Οχι εντελώς και ούτε πρόκειται να γίνει αυτό ακόμα και με την 5η θέση.

Μία 5η θέση από την οποία οι Θεσσαλονικείς θα απείχαν τέσσερις βαθμούς εάν έπαιρναν μία ρημάδα νίκη κόντρα στον ΟΦΗ. Αντ’ αυτού… κουβάλησαν σε ακόμη ένα ματς προβλήματα μίας ολόκληρης χρονιάς και κάποιες μεμονωμένες λανθασμένες αποφάσεις, τις οποίες πλήρωσαν απέναντι σε έναν ΟΦΗ που χαρακτηρίζεται από την επιδραστικότητα του Χρήστου Κόντη. Μια επιδραστικότητα που μπορεί να έχει και ο Μιχάλης Γρηγορίου εάν είχε αναλάβει νωρίτερα και δεν έχανε χρόνο ο Άρης με μία επιλογή προπονητή που από καιρό είχε κριθεί ως λανθασμένη.

Οι «κιτρινόμαυροι» πλήρωσαν δύο πράγματα χθες. Τις κακές τους αποφάσεις στο πρώτο ημίχρονο όταν βγήκαν στους χώρους του ΟΦΗ και την κακή μέρα του άξονά τους. Κυρίως του Ράτσιτς, λιγότερο του Χόνγκλα και παράλληλα την έλλειψη ενός τρίτου παίκτη που θα χαμήλωνε να δίνει βοήθειες όταν Φούνας και Νους έκλεισαν μέσα μαζί με Ισέκα, Ανδρούτσο και Βούκοτιτς. Ο Γρηγορίου επέλεξε έναν δεύτερο φορ απέναντι σε τριάδα, κέρδισε έναν παίκτη στην περιοχή αλλά έχασε περισσότερα πράγματα στον άξονα. Κουβάλημα μπάλας, μεταβάσεις και τις επιστροφές του Γκαρέ.

Δεν είναι τυχαίο ότι με τις αλλαγές στο 60′ άλλαξε και η εικόνα του Άρη που έκανε μόνο στο δεύτερο μέρος 24 (!) τελικές. Τότεν όμως το σκορ ήταν στο 0-2 και ήταν ήδη αργά.

Κάπως έτσι ξεκινάει στο 5-8 με έξι βαθμούς από τον Λεβαδειακό. Βαθμολογικά, υπάρχουν μία χαρά ρεαλιστικές πιθανότητες. Η εικόνα, όμως, είναι αυτή που δεν πείθει. Χρειάζεται αρκετή δουλειά για να αλλάξει αυτό. Να συμμαζευτεί περισσότερο αφού οι διορθώσεις θα γίνουν το καλοκαίρι.

Ακόμα πάντως και να έρθει η 5η θέση, δεν θα έχει την ίδια αίσθηση με άλλες χρονιές. Πέρυσι πχ ο Άρης ήταν στο -4 από την τετράδα και με τον πρώτο λόγο για την 5άδα. Φέτος είναι στο -19 από την τετράδα. Αν διατηρήσει τα κεκτημένα, θα το έχει κάνει… ψυχοβγαλτικά και έχονταςε υποστεί μεγάλη φθορά ως οργανισμός καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν. Και αυτή δεν περιορίζετια με την 5η θέση και ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο.