Σε ηλικία 34 ετών ο Πέτρος Μάνταλος αποφάσισε να αποσυρθεί από την Εθνική Ελλάδας, με τον ΠΣΑΠΠ (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών Ποδοσφαιριστριών) να προχωρά σε ανάρτηση στα social media με την οποία τον τον ευχαριστεί για όσα πρόσφερε στη «Γαλανόλευκη» και τον χαρακτηρίζει παράδειγμα για τους νεότερους ποδοσφαιριστές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΣΑΠΠ

«71 αγώνες στα γαλανόλευκα! Ο Πέτρος Μάνταλος ολοκληρώνει την πορεία του στην Εθνική Ελλάδος, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα μέσα από την αγωνιστικότητα, την ποιότητα και την αφοσίωσή του στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Υπηρέτησε το εθνόσημο με επαγγελματισμό και αξιοπρέπεια, αποτελώντας παράδειγμα για τους συναδέλφους του και τους νεότερους ποδοσφαιριστές.

Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του και του ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας και της ζωής του».

