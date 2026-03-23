Από τις 5 τα ξημερώματα της Τρίτης επανέρχονται στους δρόμους τα ταξί της Θεσσαλονίκης, μετά τη λήξη της 24ωρης απεργίας του κλάδου. Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της πανελλαδικής διαμαρτυρίας ενόψει της ψήφισης του νομοσχεδίου του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση μεταφορών: Τεχνικός έλεγχος – Εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων, συγκοινωνιακοί φορείς, επιβατικές – οδικές – εμπορευματικές μεταφορές, ηλεκτροκίνηση, Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, ρυθμίσεις για τις πρότυπες προτάσεις, Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις».

Το Σωματείο Ιδιοκτητών Ταξί Θεσσαλονίκης ο «ΕΡΜΗΣ» ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «η απεργία λήγει τα ξημερώματα 05:00 και βγαίνουμε κανονικά στην δουλειά αύριο Τρίτη 24 Μαρτίου». Παράλληλα, επισημαίνει πως «θα επανέλθουμε με νέες ανακοινώσεις και ενημερώσεις σχετικά με το νομοσχέδιο».