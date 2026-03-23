Σε εξέλιξη βρίσκεται η συγκέντρωση των αυτοκινητιστών ταξί στο Σύνταγμα, στο πλαίσιο της απεργιακής κινητοποίησης του κλάδου. Οι απεργοί παραμένουν σε εγρήγορση, παρακολουθώντας αν οδηγοί ή ιδιοκτήτες ταξί παραβιάζουν την απόφαση για συμμετοχή στην απεργία.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, σε αρκετές περιπτώσεις επικράτησε ένταση όταν ταξί κινήθηκαν στους γύρω δρόμους του Συντάγματος. Καταγράφηκαν φραστικές αντιπαραθέσεις, ενώ δεν έλειψαν και στιγμές έντονης οργής, με καφέδες να εκτοξεύονται προς οχήματα.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε σε ορισμένα σημεία, καθώς διαδηλωτές και οδηγοί φάνηκαν έτοιμοι να έρθουν σε σωματική αντιπαράθεση, προτού παρέμβουν ψυχραιμότεροι για να αποφευχθούν επεισόδια.