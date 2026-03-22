Σε ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι με ένταση και εναλλαγές στο σκορ, ο Ηρακλής κατάφερε να βάλει δύσκολα στην ΑΕΚ για το μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης, κρατώντας τη διαφορά σε χαμηλά επίπεδα.

Ωστόσο, από τα μέσα της τέταρτης περιόδου και έπειτα, οι παίκτες του Ντράγκαν Σάκοτα ανέβασαν αισθητά την απόδοσή τους, έσφιξαν την άμυνα και βρήκαν λύσεις στην επίθεση. Με αυτόν τον τρόπο «έχτισαν» διψήφια διαφορά και ολοκλήρωσαν το ματς φτάνοντας στους 100 πόντους.

Πρωταγωνιστές για τους νικητές ήταν οι Τζέιμς Νάναλι και Φρανκ Μπάρτλεϊ, που σημείωσαν 22 και 21 πόντους αντίστοιχα, οδηγώντας επιθετικά την ομάδα τους. Πολύτιμη ήταν και η συνεισφορά του Μπράουν, ο οποίος πέτυχε double-double με 12 πόντους και 12 ριμπάουντ.

Από την πλευρά του Ηρακλή, ξεχώρισε για ακόμη ένα παιχνίδι ο Δημήτρης Μωραΐτης, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση με 27 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Σημαντική ήταν και η παρουσία του Τζόσια Στρονγκ, που πρόσθεσε 14 πόντους και 4 ασίστ.

Με τη νίκη αυτή, η ΑΕΚ βελτίωσε το ρεκόρ της στο 20-5, ενώ ο Ηρακλής υποχώρησε στο 8-12.