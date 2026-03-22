Ένα νέο σκίτσο του γνωστού σκιτσογράφου Αρκά κάνει τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας χαμόγελα αλλά και προβληματισμό. Με τον χαρακτηριστικό του τρόπο, ο δημιουργός αξιοποιεί το χιούμορ για να σχολιάσει τις ανθρώπινες σχέσεις και, πιο συγκεκριμένα, τη φθορά που μπορεί να φέρει ο χρόνος μέσα σε έναν γάμο.

Στο σκίτσο, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι κάθεται στον καναπέ και ανταλλάσσει αιχμηρές ατάκες. Η γυναίκα εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για τα χρόνια που πέρασε δίπλα στον σύζυγό της, ενώ εκείνος απαντά με έναν κυνικό αλλά χιουμοριστικό τρόπο, υπονοώντας πως η κοινή τους πορεία δεν ήταν απαραίτητα επιλογή αγάπης αλλά… συνήθειας. Η τελική ατάκα, με την οποία ξεκαθαρίζει πως δεν «σπουδάσαν μαζί» τα παιδιά που… δεν έχουν, αποτελεί το κωμικό αποκορύφωμα και ταυτόχρονα ένα πικρό σχόλιο.

Ο Αρκάς παραμένει πιστός στο ύφος που τον έχει καθιερώσει: λιτός διάλογος, καθημερινές καταστάσεις και μια δόση πικρής αλήθειας που αγγίζει το κοινό. Το σκίτσο εστιάζει στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αγάπη, τη συνήθεια και τη συμβίωση, ανοίγοντας ξανά τη συζήτηση γύρω από τις σχέσεις που διαρκούν στον χρόνο.