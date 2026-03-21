Μήνυμα κατά του Ρατσισμού έστειλε ο ΠΑΟΚ, με αφορμή την παγκόσμια ημέρα, σήμερα 21 Μαρτίου.

Παράλληλα, η 26η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League είναι αφιερωμένη στην εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κατά του ρατσισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΠΑΟΚ και οι παίκτες του θέλησαν να στείλουν το δικό τους μήνυμα με το σύνθημα «ρατσισμός είναι να μισείς κάτι, που τυχαία δεν είσαι».

Οι ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου του Βορρά φωτογραφήθηκαν αναπαριστώντας τον πολύ χαρακτιριστικό πανηγυρισμό του Τάισον, ο οποίος συνδυάζει την υψωμένη γροθιά με τον αγώνα που κάνει κατά των διακρίσεων.

Το μήνυμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

SAY NO TO RACISM Ρατσισμός είναι να μισείς κάτι, που τυχαία δεν είσαι | Racism is hating something, you simply happen not to be#MoreThanFooball #PAOK #OurWay pic.twitter.com/j4UMs9aI8H — PAOK FC (@PAOK_FC) March 21, 2026